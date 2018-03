José María Leyes: ‘Creemos en los Juegos y por eso invertimos’

La Alcaldía de Cercado invierte unos 300 millones de bolivianos, dice su alcalde José María Leyes. El dinero es utilizado en la construcción y refacción de escenarios deportivos para los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018 (del 26 de mayo al 8 de junio). La autoridad recalca que fue una “herencia”, ya que el Gobierno nacional se había comprometido ante la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur) para cubrir los gastos y cuando él llegó, tomó la posta.

Su gobierno también apoya la preparación de deportistas. Actualmente son 40 atletas integrantes del programa Cochabamba Tierra de Campeones y los promociona con cómics. Asimismo, apunta a los Juegos como un buen escenario para el turismo.

La semana pasada, Leyes ofreció una conferencia de prensa durante una inspección a los escenarios acompañado de periodistas de todo el país. Aquí están las partes más importantes.

Fue una sucesión. “Yo heredé la sede de los Juegos Sudamericanos. Mi antecesor, el alcalde (Edwin) Castellanos, fue quien la consiguió bajo una promesa del Gobierno nacional ante Odesur de invertir 80 millones de dólares para que los Juegos se lleven a cabo en Bolivia.

La Alcaldía no tenía que poner más recursos que mejorar la ciudad. Cuando llegamos nosotros, pues ganamos la elección con el 56%, el Gobierno nos dijo: “ustedes tienen que poner plata para los escenarios deportivo”. Y no nos corrimos porque creemos en los Juegos y por eso invertimos, es una buena oportunidad para promocionar el deporte y para mostrar lo que es Cochabamba.

Por eso tomamos la decisión de invertir cerca de 300 millones de bolivianos en infraestructura deportiva.

En todas las construcciones municipales, ni la Gobernación ni el Gobierno nacional han puesto un solo boliviano.

Es con recursos del pago de los impuestos de los ciudadanos cochabambinos, es con la plata del pueblo y eso nos hace sentir más orgullosos.

Un lujo para el atletismo. El Estadio de Atletismo, que tiene categoría 1 por la Federación Internacional, es el primero de Sudamérica en tener una pista cubierta y ese es un orgullo para Bolivia.

Esto va a permitir que todos los torneos indoor (cubierto) de atletismo se realicen en Cochabamba a nivel continental y por supuesto también va a permitir que delegaciones de otros países puedan utilizar nuestros escenarios como Centros de Alto Rendimiento. Y el equipo boliviano tendrá en Cochabamba su casa para poder entrenar los 365 días del año en todas las disciplinas.

El Centro Acuático es una de las megaobras que está construyendo la Alcaldía. Tiene tres piscinas: la de 50 metros, la de saltos y la de calentamiento o piscina escuela.

También es categoría 1 y que posterior a los Juegos podremos realizar Panamericanos de natación e incluso podríamos pensar en organizar un Mundial haciendo otra piscina complementaria a este centro que tenemos.

En los plazos. Tenemos más de 11 obras que estamos ejecutando a nivel municipio. El cronograma de entrega empieza a mediados de abril y será hasta la primera quincena de mayo.

El último escenario, en el que tuvimos algún atraso, es el Patinódromo por un conflicto social en esa edificación.

El Estadio de Atletismo durante una inspección. Foto: Fernando Cartagena

Bs 20 millones cada año. Cuando se organizan unos Juegos se construye infraestructura que necesita una manutención.

Estimamos que vamos a necesitar cerca de 20 millones de bolivianos anuales para tener todas las infraestructuras en óptimas condiciones.

Apoyo a deportistas. A mí me encanta el deporte, he practicado mucho en mi vida y he visto en persona el poco apoyo que se le da al deportista y eso a veces te marca.

Estamos llevando adelante el programa Cochabamba Tierra de Campeones, que apoya a los deportistas.

Este proyecto empezó el año pasado, cuando respaldábamos a 25 deportistas de élite de distintas disciplinas, y esta gestión lo hemos duplicado, ahora apoyamos a 40.

Buena inversión. Veo el deporte como una oportunidad, una estrategia. ¿Por qué los grandes países invierten en el deporte?, porque eso genera cohesión, orgullo nacional y cuando uno se siente orgulloso de su patria se esfuerza y hace posible lo imposible.

Tierra de Campeones no es solo una promoción para nuestros deportistas, sino es una motivación para la juventud.

Estamos sacando cómics de Tierra de Campeones con historias. Los héroes son nuestros jóvenes bolivianos que ganan medallas, estos cómics muestran el esfuerzo, el trabajo, el que si alguien quiere ganar, ser exitoso, tiene que esforzarse porque el éxito no llega durmiendo 20 horas al día, sino trabajando.

Escuelas. Lo que nosotros hemos pensado hacer después de los Juegos es dar vida a los Clubes Municipales.

Vamos a traer a todos los colegios de Cochabamba, fiscales y particulares, para que conozcan toda la infraestructura que está construyendo la Alcaldía y ahí, por selección natural, vamos a decirles a los jóvenes ¿qué deporte quieren practicar?, y de acuerdo con su elección vamos a formar los diferentes clubes de natación, atletismo, gimnasia, ráquetbol, patinaje.

Queremos tener por lo menos unos 10.000 jóvenes en las distintas disciplinas entrenando y que de ahí salga la cantera para el deporte de élite.

Creo que los Juegos Plurinacionales son una buena acción del Gobierno nacional. También creo que se quedan solo en Juegos Plurinacionales, por eso nosotros queremos dar el segundo paso con los Clubes Municipales.

Turismo. Los Juegos Sudamericanos son un evento deportivo importante, pero también son una oportunidad para mostrar Cochabamba al mundo, no solo en la materia del deporte, sino todo lo que esta hermosa ciudad le ofrece al mundo.

Nuestra marca es Cochabamba Sorprendente. Vamos a aprovechar los Juegos para promocionar nuestra región.

Por eso queremos darle continuidad, pensamos en Juegos Panamericanos, en mundiales de natación, atletismo, campeonatos internacionales de gimnasia, ráquetbol porque el deporte es una ventana que te abre muchas oportunidades y que pone en el ojo la atención de todo el mundo.

La Razón Digital / Marcelo Avendaño / La Paz