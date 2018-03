Juan Carlos Guedes sigue en la Caja, está retenido por falta de pago

Pese a haber obtenido días atrás la alta médica para retirarse de la Caja Petrolera de Salud (CPS), el procesado Juan Carlos Guedes continúa en el hospital.

Familiares reclaman que Guedes no pueda salir de la Caja, por la falta de pago de los gastos que se realizaron dentro del hospital durante la internación.

Guedes fue internado el jueves de la semana pasada, por el cuadro delicado de salud que presenta desde hace varios meses. El Tribunal Primero de Sentencia que lleva adelante el caso autorizó su traslado del penal de Palmasola donde guarda detención preventiva, hacia la CPS.

Situación. Gary Prado, abogado defensor de Guedes, indicó que las autoridades del hospital le dieron el alta médica, pero que aún no fue trasladado porque la dirección del Régimen Penitenciario no hizo la cancelación correspondientes de los gastos.

Indicó que la deuda asciende a los 7 mil bolivianos por la atención y los análisis clínicos que se le realizaron durante su internación y que la familia no puede correr con el gasto, porque carece de recursos económicos. “Régimen Penitenciario debería responder, porque él es un privado de libertad y además la orden de internarlo la dio el juez Sixto Fernández del Tribunal de Sentencia a cargo”, reprochó el jurista.

A la espera. “Mientras no se cancele no se puede retirar y nosotros no tenemos plata para pagar, estamos esperando que las autoridades cancelen, él está delicado de salud y toda esta situación lo deprime, él sufre de hipertensión y problemas del corazón”, manifestó molesta su esposa Martha Landívar. Este lunes se reinician las audiencias del juicio oral.

5 Días

De internación era la sugerencia que hicieron los médicos el jueves de la pasada semana.

Fuente: El Día