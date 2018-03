Jurado comienza a deliberar sentencia en el juicio contra Goni

Con la presentación del experto en balística David Katz, ayer, se cerró la etapa de presentación de testigos en el juicio civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, que se desarrolla en la Corte Federal de Fort Lauderdale en Florida, EEUU, por las muertes ocurridas en la denominada Guerra del Gas u Octubre Negro de 2003, informaron fuentes que siguen el caso.

El lunes se tiene previsto que se haga el “alegato de cierre”, como se conoce a la disertación final de los abogados ante el jurado de 10 miembros, quienes luego de ello recibirán un dossier con las pruebas pertinentes y deliberarán sin plazo limitado el fallo final del caso.

El proceso comenzó el 5 de marzo. En estas tres semanas, en total, pasaron frente al jurado más de 30 testigos. Entre ellos, el exministro Sánchez Berzaín, los también exministros Javier Comboni y Jorge Berindoague, el exalcalde de La Paz Juan del Granado, el exembajador de Bolivia en EEUU Jaime Aparicio, el exministro Víctor Hugo Canelas, y el mismo expresidente Sánchez de Lozada, quien sólo fue interrogado por sus abogados, ya que la defensa de las víctimas desistió de encararlo.

También declararon familiares de las nueve víctimas que iniciaron el caso, como Eloy Rojas y Etelvina Ramos, padres de la niña Marlene, muerta en Warisata en septiembre de 2003, entre otros.

El pasado jueves, los demandados presentaron el video von la declaración del exembajador Aparicio y también testificó el exasesor de la OEA Jorge Eastman, además de los expertos forenses Joye Carter y David Fowler, reconocidos técnicos en EEUU que dieron su opinión respecto al análisis de las pruebas documentales de los fallecidos, ya que no pudieron ver los cuerpos. Cada uno de ellos analizó cuatro víctimas de octubre por separado. Descartaron poder determinar la distancia y si hubo intencionalidad en los disparos, ya que la documentación entregada oficialmente por las instancias de Bolivia no cumplen los requisitos mínimos para efectuar un examen forense

Ayer, Katz declaró que no existen las pruebas suficientes para determinar que fueron los militares los que provocaron la muerte de las víctimas. Dijo que no se puede determinar ni los ángulos ni la distancia de los disparos y que la documentación presentada por organismos de Bolivia es insuficiente para determinar conclusiones precisas. Según sus análisis, varias de las víctimas fallecieron por disparos que ingresaron de arriba a abajo. En el caso de la niña Marlene, se determinó que murió por una bala de Máuser, calibre 7,65. La defensa de las víctimas de octubre intentó impedir que se tome en cuenta la declaración de Katz, pero no lo lograron.

Fuentes que siguen el caso señalaron que ya no hay más posibilidad de ingresar otros testigos ni documentación al caso y que los abogados y el juez ya consensuaron el dossier de pruebas que entregarán al jurado para su deliberación final.

5 de marzo se inició el juicio. Tras 11 años de espera, el juicio civil de por 9 víctimas de Octubre Negro comenzó el 5 de marzo y se prevé culminar a fin de mes.

GONI COMPARECIÓ, PERO SIN PREGUNTAS

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada compareció ante el jurado el pasado martes, convocado por sus mismos abogados, ya que no fue tomado como testigo de la parte acusadora.

El exmandatario dijo que nunca dio órdenes para usar fuerza contra los bloqueos y que tampoco existía un plan para aplastar las protestas.

Sin embargo, los abogados de las víctimas desistieron primero de convocarlo como testigo y luego decidieron no hacer uso del contrainterrogatorio cuando Goni fue llamado por sus mismos abogados.

En tanto, en Bolivia las familias todavía esperan resultados del proceso y piden justicia por las muertes de 2003.