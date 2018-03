Kris Jenner revela quién cobra más en ‘Keeping Up With the Kardashians’

Y explica con qué hija se lleva mejor últimamente.

Hace unos meses, el reality Keeping Up with the Kardashians cumplía una década en antena; catorce temporadas en las que la familia Kardashian-Jenner nos enseñaba sus debilidades y sus puntos fuertes. Aunque la magia de este ‘klan’ no es la persistencia sino la cercanía; en resumen, que no hace falta ver más que una docena de episodios para convencerte de que sabes cómo vive y siente cada uno de ellos.

Quizás por eso, cuando la matriarca Kris Jenner concedió una entrevista al programa de la radio australiana KIIS 1065’S, Kyle & Jackie O, la presentadora, que suponía que sus hijas favoritas eran Kim o Kylie, se lo confesó con tranquilidad.

Tiene sentido; desde un punto de vista mediático, ellas son las más populares: Kim Kardashian siempre ha sido la que ha acumulado un mayor número de seguidores, aunque Kylie Jenner se acerca con fuerza y planea convertirse en el miembro más poderoso de la familia, si no lo es ya.

Aun así, Kris Jenner también es madre de Kourtney, Rob, Kendall y Khloé. Y aunque los dos primeros no son tan mediáticos, lo cierto es que Kendall Jenner se ha convertido en una supermodelo indispensable en las pasarelas internacionales y Khloé Kardashian resulta cada día más carismática.

Con todo, cuando la locutora australiana le hizo saber a la celebridad que intuía cuáles eran sus favoritas, Kris quiso ser honesta con ella. “Durante los últimos días mi favorita ha sido Khloé. Ella está en mi lista de hijos favoritos. Últimamente, hemos intimado mucho y hemos salido a comprar cosas para el nuevo bebé”, reveló.

Aun así, la celebridad quiso matizar su respuesta. “Bueno… es algo que cambia a diario. Cualquier padre con muchos hijos lo sabe…depende un poco del día porque existen muchas dinámicas en la relación entre una madre y su hijo”, alegó la matriarca del ‘klan’.

Y ya que estaban hablando de popularidad, una virtud que en su familia (y en muchas otras) se traduce en dinero, Jenner explicó cómo funcionaba el sistema de pagos en el reality. “Creo que a todos nos pagan de manera bastante igualitaria, pero también depende del tiempo en el que aparezcas en el programa… hay que trabajar para ganarse las habichuelas. ¡En la vida no hay nada gratis!”, aseguró.

Jenner también habló sobre su relación con el exmarido de Kourtney Kardashian, Scott Disick, que actualmente mantiene una relación con Sofia Ritchie. “Hablo con Scott de manera habitual; él es genial y además tenemos una buena relación. Y muchas cosas en común, como el interiorismo y el arte”, explicó la matriarca sobre el padre de tres de sus nietos, con el que el resto de la familia no mantiene una relación tan simbiótica.

Fuente: revistavanityfair.es