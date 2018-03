“Kuñas” rechazan los intentos de vincularlas con casos de racismo

Lorena Rojas Paz / Santa Cruz

Kuña Mbarete (Mujeres Fuertes) rechazó que se intente vincular a ese colectivo con el caso de racismo y discriminación que sufrió María Janco en un micro, en Santa Cruz. Graciela Barbery, una de las principales figuras de la agrupación, afirmó que esa plataforma busca la unidad de todos los bolivianos y descartó que la agresora forme parte de ese movimiento.

La activista manifestó que no es la primera vez que las acusan de racismo. Incluso comentó que hasta las sindicaron de robo.

“Esto ya no nos sorprende. Cuando nació Kuña Mbarete, en diciembre, la primera cosa que hicieron es en un canal de televisión, dijeron que mi persona y Nancy Nallar, otra de las activistas, habíamos robado una gran cantidad de dinero y habíamos escapado a Paraguay”, manifestó Barbery.

La activista dijo que no conoce Paraguay ni tiene denuncia alguna por robos. “Pueden ir a Migración a comprobar. Gracias a Dios ese país no conozco”, sostuvo.

Al ser consultada sobre a qué atribuye que las acusen de actos de discriminación y racismo, Barbery respondió: “Nos involucran por lo que somos mujeres y ven que no nos estamos quedando quietas y las calles nos esperan, y no saldremos de las calles hasta lograr nuestro objetivo que es el respeto al 21F”.

Esta semana se viralizó un video en redes, en el que se ve el acto de racismo y discriminación contra María Janco, en un micro de transporte público, en Santa Cruz.

El video generó repudio y hasta el presidente Evo Morales se refirió al tema. “Es la muestra indignante de un racismo decadente que debe ser erradicado y sancionado con todo el peso de la ley. El racismo es el mal heredado del colonialismo”, tuiteó Morales.

Cuando se buscaba la identidad de la agresora, una de las versiones que emergió fue que la agresora pertenecía a Kuña Mbarete. Las “Kuñas” descartaron aquello.

Barbery expresó que el mensaje Kuña Mbarete es “unidad”. “Todos somos iguales, todos somos bolivianos”, afirmó, antes de agregar que la plataforma “creció en gran medida” y que en las calles son bien recibidas.

La activista reconoció que la resistencia y la lucha por el 21F implicará que en muchos casos las acusen de estar insultando o rayando paredes con frases racistas. “Es porque nosotras hacemos las cosas bien, no hacemos nada mal, ni hablamos mal de nadie, ni contra el Presidente, sólo buscamos el respeto al 21F”, manifestó.

Barbery agregó: “La gente nos aplaude y nos reciben el pañuelo rojo. Nosotras somos bien vistas, y por algo es que les está molestando, y nos están nombrando y nos están acusando”.

La activista afirmó que la agrupación no tiene ningún tinte político. “Nuestro objetivo es el 21 de febrero. ¿Qué queremos? Que se respete el voto del soberano cuando Bolivia dijo ‘No’. Nosotras no estamos en contra del MAS, pero lo que no queremos es la rereelección, queremos un nuevo candidato, que todavía no lo tenemos”.

Fuente: Página Siete