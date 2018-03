La abogacía: ¿Perseguida y procesada?

Arturo Yáñez Cortes

A raíz de los pedidos de nulidad formulados por mi amigo, colega y paisano Carlos Alarcón Mondonio ante el Tribunal Constitucional sobre la vomitiva SCP 084 sobre el “derecho humano” del Presidente para intentar perpetuarse en el poder sine die pasándose por el forro la voluntad del soberano, un Diputado del oficialismo, acaba de pedir públicamente su procesamiento disciplinario: “A estas alturas, el Colegio de Abogados o el Ministerio de Justicia, si es que está registrado en esta instancia para su juzgamiento disciplinario, tiene que actuar, porque la abogacía no se puede usar para hacer política”, sostuvo.

¿Será?: Amo mi profesión, aunque estoy profundamente decepcionado como muchos colegas- por el estado calamitoso del sistema prostituido por el poder partidario, pero considero una ingenuidad de las grandes ligas, afirmar que el ejercicio de la Abogacía no sea compatible con la política y, peor aún, ser castigado por ello.

Cualquier Abogado medianamente informado, conoce que los orígenes de nuestra profesión se remontan precisamente a cuando se encargaba a ciertas personas algo ilustradas la defensa de intereses particulares, usualmente frente al poder(oso), por lo que nuestra profesión tiene pues, una profunda e inocultable naturaleza política; esto es, en su entendimiento más simple: la relación entre el ciudadano y el poder.

De ahí que, por ejemplo quienes trabajamos en el área constitucional o penal, hacemos política, pues dependiendo del lugar en el que estemos de la balanza, cuestionamos o legitimamos el ejercicio del poder. ¿Qué más político que eso? Es más, el Derecho Constitucional es por supuesto, la más política de todas las ramas del Derecho y el Derecho Penal, le sigue en esa importancia y relación, por lo que sostener que la Abogacía no puede usarse para “hacer política” es, con todo respeto, un soberano disparate, incluso tratándose de quienes, siendo abogados, desean dedicarse a la actividad partidaria.

En el caso, aunque usted no lo crea, resulta que el Diputado con delirios castigadores castigador es abogado y por si fuera poco, fue hace unos años el Presidente de un prestigioso Colegio de Abogados, (en serio, por si acaso).

Si bien por supuesto puede opinar lo que le venga en gana, incluyendo dislates como el que nos ocupa, hay que lamentar que posturas como esa desde quienes usufructúan el poder en nuestro país, no son excepcionales, sino son cada vez más frecuentes y responden a los delirios totalitarios de quienes creen que se le puede meter no más, por encima no sólo de las normas legales, sino hasta del simple sentido común.

A propósito, las NNUU aprobaron los “Principios Básicos sobre la Función de los Abogados” (1990) que nos franquea garantías para el ejercicio profesional e incluso, le impone al estado como obligación, garantizar que los abogados desempeñemos nuestras funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; no suframos ni estemos expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier actuación adoptada según nuestras obligaciones, reglas y normas éticas e incluso, como no podría ser de otra manera, protege nuestra libertad de expresión, precisando que en particular, tenemos derecho a participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración de justicia, la promoción y la protección de los derechos humanos. Así que como todos los ciudadanos, los abogados hacemos política y eso no es un crimen, sino hace a la naturaleza de nuestra profesión, sin que podamos ser castigados por ello: “A veces más vale callar y pasar por tonto, que abrir la boca y demostrarlo.” Lo dijo, Noel CLARASÓ.