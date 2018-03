La ANF determina su pleno respaldo a la ACF

La Asociación Nacional de Fútbol (ANF), en Consejo Superior realizado ayer en Santa Cruz, decidió dar pleno respaldo a la dirigencia de la Asociación Cruceña de Fútbol que encabeza en forma interina Lily Rocabado, esto en virtud a que en días pasados, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol Carlos Ribera, envió una carta instruyendo que el presidente del Tribunal de Penas de la dicha institución, asuma el cargo debido a que la actual dirigencia había fenecido su mandato.

No hay debate. Freddy Cortez, actual presidente de la ANF, manifestó que no puede haber debate sobre la carta que envió Ribera, ya que la misma carece de todo fundamento y porque no se enmarca dentro de los lineamientos que rigen los Estatutos.

“Nosotros (ANF), damos nuestro total y pleno respaldo a la dirigencia de la ACF a la cabeza a la señora Lily Rocabado, porque acá se tiene que respetar el conducto regular y no se lo ha hecho”, manifestó Cortez.

Por su lado, Rocabado agradeció el respaldo recibido y prometió “seguir trabajando” para el beneficio del fútbol cruceño y nacional.

