“La casa de papel”: una ficción que invita a ponerse del lado de los malos

El día de su estreno, el 20 de diciembre, Clarín anticipó lo que se venía: una serie de la que hablaría todo el mundo.

Tokio encabeza el pelotón. El personaje de Úrsula Corberó, además de participar en la mayoría de las escenas, lleva las riendas del relato en off.

El día que La casa de papel llegaba a la Argentina, el caluroso 20 de diciembre del año pasado, Clarín titulaba “Un atraco que apunta a ser el golpe del siglo”. Habiendo visto la serie, se intuía lo que se venía: el furor, el boca a boca inmediato, los guiños, la aceptación y las posibles críticas. Quizá, en ese entonces, no se dibujaba todavía la amenaza de una grieta tan tajante como la que ahora separa a los fans y a los detractores de esta historia muy bien contada, que, a mi modo de ver televisión, honra la ficción.

“Lo mejor que tiene es su dificultad para ser etiquetada”. Así arrancaba aquella nota de anuncio. Así sigo pensando hoy.

La diferencia que marca esta ficción española con muchas del pelotón de series que en este tiempo ahogan el streaming y calientan el cable es que, desde la verosimilitud, se permite varias licencias amparadas en la fantasía. En la vereda de los que siempre buscan el error en vez de ver el programa (el que sea) se alinean los que dicen que ese atraco es poco probable, que la Policía podía haber hacho más de lo que hizo (no digamos cuánto ni qué, por si aún queda alguno por ver la primera temporada), que la inspectora peca de ingenua. Los que elegimos la vereda del sol, por ponerle un nombre, no nos obnubilamos con la propuesta, pero sí aceptamos que se trata de un atrapante relato de lo posible, que mecha lo policial con el humor negro, sin perder tensión en ninguna de sus líneas. Ni siquiera en las pinceladas románticas de la periferia.

Uno de los mayores aciertos de esta creación de Alex Pina para Antena 3 (hacedor de éxitos como Los hombres de Paco, El barco y Vis a Vis) es no moralizar la aventura de este grupo de ciudadanos -qué mejor definición de tipos que se hacen llamar Nairobi, Tokio o Berlín– que sueñan con un castillo de dinero construido ilegalmente. A tal punto, que más de uno (por no decir casi todos) se pone del lado de los delincuentes, logro conseguido por la producción -y las muy buenas actuaciones- a través de una suerte de relato en tiempo real, con los miedos, los riesgos y el peligro a flor de piel. Si la primera te gustó, no cruces de vereda.

