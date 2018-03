La ciclista Dharlyn Melani Bustos no se rinde

Ciclismo. La atleta salió del coma y espera regresar pronto a los entrenamientos.

Ref. Fotografia: Recuperación. Bustos no podrá mover el pie durante un mes más. Podría tener otra cirugía.

No recuerdo qué pasó ese día, salí a entrenar y eso es todo. Mis papás me explicaron todo lo sucedido.

Estoy postrada en cama, pero contando los días para entrenar y volver a competir, ese es mi sueño, seguir representado al país”, declaró la ciclista Dharlyn Melani Bustos, quien en el mes de febrero fue atropellada y abandonada en la carretera cuando realizaba su trabajo habitual con la mira puesta en los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018. Aún no puede caminar y su recuperación está prevista hasta después de los Juegos.

Quiere volver. La ciclista ocultó el mal momento que le tocó pasar en el mes de febrero (estuvo tres semanas en coma), pero no pierde la fe de volver a caminar y reiniciar sus entrenamientos, pues en ella está ser nuevamente protagonista en las pruebas nacionales e internacionales, sin embargo, debe esperar algunos meses más, ya que aún no tiene movimiento en unos de sus pies y debe ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas más. “Practico este deporte desde la categoría Sub-9, son varios años que competí, con esfuerzo pude lograr resultados para representar al país con marcas que se exigen. Ahora debo esperar, aunque ya estoy en casa tengo que reposar, las fracturas deben sanar y después ingresar al proceso de recuperación, los médicos hablaron con mis padres y les explicaron lo que viene, no puedo mover mis pies, tiene que pasar un mes para que vuelvan a evaluarme”, se lamentó la atleta.

Podría salir del país. Bustos estuvo internada en una clínica de Oruro donde pudo salir del coma y comenzó a inquietarse, según cuenta su padre, Cristóbal Bustos, quien explicó que a su hija le realizarán nuevos exámenes para determinar si debe ser, nuevamente, sometida a otras dos intervenciones quirúrgicas: “Si tengo que realizar más sacrificios así será, nos explicaron que debe ir a Argentina, pero también puede ser atendida en La Paz o Cochabamba”. “Esto es realmente muy triste, quería competir en los Sudamericanos y estaba entrenando por una medalla para el país, trabajé mucho y ahora estoy en cama”, agregó la ciclista.

50 Mil bolivianos

Es la deuda que debe cancelar para salir de la clínica. Necesita ayuda.

Fuente: eldia.com.bo