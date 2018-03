La confusión más común sobre la verdadera felicidad

“La felicidad y el dolor son dos caras de la misma moneda”, dice Pilar Sordo.

Ser feliz, ¿una decisión?

“Para ser feliz hay que darle un significado a lo que nos ocurre y poder convivir con ello, no simplemente por estar contento”, dice la psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo, que se presentará el 8 de abril en un teatro de Floresta. Aquí, cinco preguntas sobre cómo podemos ser más felices.

– Se suele decir que la felicidad son solo instantes. ¿Qué es para vos la felicidad y cómo son tus estrategias para lograrla?

– Se suele decir que la felicidad son solo instantes, pero la gente que dice eso es la gente que mezcló, unió y pegó dos palabras, que las hizo sinónimos, que es “felicidad” y “alegría”. Como evidentemente no podemos estar contentos todo el tiempo, solo seríamos felices cuando estamos contentos, eso no es así. Yo puedo ser feliz y estar triste, y puedo estar feliz y decir tengo problemas. Felicidad y alegría no son sinónimos esto es una mezcla que hizo el marketing y, como todo lo que hace el marketing, funciona -por lo menos el primer tiempo- y tiene que ver con eso, pero la felicidad es un estado que se parece más a la paz, a la armonía y que puede ser permanente en el tiempo en la medida en que yo decido y trabajo por ello.

– Como decís, se suele relacionar a la felicidad con la alegría o el optimismo, es decir, con una actitud. ¿Qué tienen en común, y qué no?

– La alegría es un estado de emoción que es transitoria y que tiene que ver con situaciones puntuales que nos pasan todos los días que nos ponen contentos. La felicidad es algo mucho más profundo que eso: es una conquista diaria, es tomar esa decisión con los dolores que uno tiene, no esperar estados ideales para poder llegar a tener y disfrutar de cosas muy simples, de necesitar menos en vez de tener más, y de aprender a caminar con los dolores, por ser agradecido con lo que uno tiene, no con lo que a uno le falta, por tener sentido del humor, por desarrollar la fe o el sentido de trascendencia -que esto no tiene nada que ver con la religión- y, sobre todo, por saber que la fuerza de voluntad permite mantener esa decisión a lo largo del tiempo.

– Hace unos días salió un ranking de los “países más felices del mundo” (World Happiness Report). ¿Creés que el concepto está sobrevalorado, o diluido?

– No sé si está sobrevalorado, pero si manoseado. Creo que hay que mirar bien cuál es la definición que sustenta esos estudios, generalmente tiene que ver con la alegría, con esa mezcla, y generalmente se asume como lo mismo países felices y países más alegres. Lo que yo rescato como positivo de todos esos estudios es que se centran en la calidad de vida de la gente y eso no necesariamente es con el “tener” más, sino con vivir mejor con lo que se tiene y creo que eso es un punto importante que, por lo menos, coincide con el estudio que hice yo hace doce años, y que actualizamos a mediados del año pasado; creo que tiene que ver más con eso.

“La fortaleza tiene que ver más con la flexibilidad que con la rigidez”, otra de las máximas de Pilar Sordo.

– ¿Que nos pasen cosas “buenas” es el único “requisito” para sentirnos felices?

– El que nos pasen cosas buenas siempre es maravilloso, aunque lamentablemente nos educaron a que solamente nos tenían que pasar cosas malas para poder ser mejor personas, y eso es falso. El que nos pasen cosas buenas también nos puede hacer crecer, nos puede hacer cambiar prioridades u ordenar cosas dentro de nuestra vida. Creo que el que nos pasen cosas buenas produce mayor capacidad de agradecimiento y ese es uno de los requisitos de la felicidad. Esta decisión -que se toma todos los días y que se toma con conciencia de muerte sabiendo que uno es finito y que uno se va a ir de acá, que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas y que vamos a trascender del otro lado- requiere de esta conciencia de querer esta decisión de querer agradecer despertar, requiere de fuerza de voluntad, requiere de agrandar todo lo bueno que tiene mi vida y achicar lo malo, y de esta sensación permanente de estar trabajando con uno y con los dolores que uno tiene. La gente que hoy es feliz no es gente que no tenga problemas, ese ser humano no ha nacido ni va a nacer; la gente que es feliz es gente que ha tomado la decisión de ser feliz con los dolores que tiene y con eso está intentando ser la mejor persona que puede llegar a ser.

– ¿Cuál dirías que es el mayor obstáculo de la felicidad?

– El mayor obstáculo de la felicidad… Son tantos, en realidad. El sistema de vida que tenemos, la tecnología que nos saca de nosotros, el consumismo, la tendencia a estar en el placer permanente, el hedonismo, la búsqueda de lo divertido, de lo gratificante todo el tiempo… Creo que el mayor obstáculo de la felicidad tiene que ver con una sociedad que se arma centrada hacia el afuera y, por lo tanto, perdemos el contacto hacia nosotros mismos y nos cuesta tomar la decisión, el ruido, la congestión, la falta de espiritualidad, la falta de trascendencia en lo que hacemos… Creo que todas esas cosas dificultan la expresión de las emociones, y el hecho de no sacarlas es también un obstáculo para entender que es una de-ci-sión y no un estado de placer.

