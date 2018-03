La corta vida, los crímenes, las fugas y la muerte de John Dillinger, el Enemigo Público Número 1

Era y no era él. Se había borrado las huellas de los dedos. Se había teñido: el pelo y el fino bigote. Un cirujano le esfumó una antigua cicatriz carcelaria. Pero el agente especial del FBI Melvin Purvis, un hombre que se ponía guantes blancos antes de disparar –como una simbólica barrera entre la ley y el crimen–, no tuvo dudas. Su presa, con una bala en la espalda y otra en un ojo, caído con la cabeza en el cordón de la vereda, los pies en las piedras de la calle, y una pistola Colt automática en la mano derecha que no llegó a disparar, era John Dillinger, 31 años, ladrón de bancos, y según la prensa, “El enemigo público número 1”. La emboscada, en la puerta del cine Biograph, Lincoln 2433, Chicago, y en el anochecer del 22 de julio de 1934, ordenada por el mítico, discutido y eterno Edgar Hoover y planeada por Purvis y su grupo, no podía fallar. Dillinger, traicionado, cayó en una trampa perfecta.