La forma más sencilla de grabar la pantalla de tu Android

No hace mucho tenía que grabar una historia en Instagram para enviarla por WhatsApp. Después de buscar y buscar las alternativas para ello, he dado con una aplicación gratuita para Android que me brinda la posibilidad de grabar todo lo que quiera de mi móvil al mismo tiempo en que hablo y explico el procedimiento de lo que estoy haciendo. ¿Tú también la quieres tener?

Para poder capturar todo lo que estás haciendo en tu smartphone durante un par de segundos o minutos no hay que ser un brujo o rootear el dispositivo, ya que con la app DU Recorder podrás hacerlo de forma sencilla. Aquí enseñamos su funcionamiento.

DU Recorder: la manera más sencilla de grabar la pantalla de un Android

Apenas descargas la aplicación y entras en ella, te podrás dar cuenta que está diseñada con herramientas sencillas de gran utilidad para permitir grabar cualquier cosa en la pantalla del móvil Android. En el momento en que vayas a emitir tu primera grabación verás el icono posicionado en la lateral de la pantalla con las acciones a las que puedes tener acceso: Emitir en directo, comenzar a grabar, acceso al panel principal de la app y la caja de herramientas de grabación.

Si quieres presionar sobre el círculo rojo para comenzar a grabar, la app te avisará que en un par de segundos estará emitiendo todo lo que hagas con tu móvil. Luego de hacerlo, puedes pausar o terminar la grabación desde el icono de la herramienta.

La aplicación te brinda la posibilidad de recortar, quitar medio, agregar una pista musical, subtítulos, intro y cierre, ajustar la velocidad y hasta la rotación del clip grabado en cuestión. Nada más basta con presionar sobre alguna de las opciones para comenzar a editar el vídeo con las mejores herramientas, algo perfecto si se trata de un tutorial profesional.

En el momento en que tengas todo listo, puedes compartir el clip en las redes sociales que desees. El archivo quedará almacenado en la aplicación y desde allí podrás cambiarle el nombre para reconocerlo en caso de tener varias grabaciones similares.

Como ves, DU Recorder funciona como una herramienta súper sencilla y de gran ayuda para grabar la pantalla del móvil en simples pasos. Actualmente posee más de 10 millones de descargas con una valoración de 4,8 y más de 1.5 millones de comentarios 5 estrellas, una puntuación que no se ve todos los días en Google Play.

A continuación te dejamos el link de descarga para que te bajes esta app de forma gratuita en tu móvil.

DU Recorder: descargar para Android

Fuente: wwwhatsnew.com