La frase de una estrella del City que describe a Guardiola: “Perdí el balón tres veces y pensé que iba a matarme”

Raheem Sterling, una de las estrellas del Manchester City, dio detalles de lo que sucedió en un vestuario con Pep, tras una mala actuación frente al Crystal Palace en la Premier League. “Él te avisa cuando no está contento contigo. Ese partido perdí la pelota tres veces y pensé que no iba a jugar más hasta el final de la temporada después de que él me matara en el vestuario“, declaró el inglés de 23 años.