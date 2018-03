La guerra de los ceros

El autócrata venezolano Nicolás Maduro no sabe cómo combatir la inflación y la devaluación en su país y para disimularlo, ha ordenado quitarle otros tres ceros a los billetes, tal como lo hizo su antecesor, Hugo Chávez en 2007. A partir del 4 de junio, el billete de mayor denominación será de 500 bolívares, equivalentes a 500 mil de los papeles de ahora y a 500 millones (ocho ceros) de los antiguos. Los más memoriosos, recordarán que algo parecido ocurrió en nuestro país entre 1982 y 1985, periodo en el que el Gobierno de la UDP no abastecía imprimiendo billetes que después se transformarían en cheques de gerencia, puesto que la inflación, que llegó al 20 mil por ciento, no le daba tiempo ni siquiera para circular a los nuevos billetes, que además no llegaban a pagar el papel ni la tinta con la que estaban impresos. Faltan poco más de dos meses para aplicar esta medida y la inflación en Venezuela es del seis mil por ciento. Los nuevos billetes corren el riesgo de nacer jubilados.

Fuente: eldia.com.bo