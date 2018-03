La madre del boliviano detenido en Malasia pide cita con el presidente Evo

Silvia Vargas, la madre de Víctor Parada (el boliviano condenado a la horca), se encontró con el vicepresidente Álvaro García Linera en la inauguración de una escuela en Mineros y le dio una nota para Evo.

El pasado martes, cuando el vicepresidente Álvaro García Linera estaba en la localidad de Mineros entregando una escuela, lo abordó Silvia Vargas, la madre de Víctor Parada, el joven cruceño detenido y sentenciado a muerte en Malasia por tráfico de drogas, para pedirle ayuda.

“Corrí tras él y le dije que quería hablar. Al principio no me hacía caso, hasta que le dije que soy mamá del chico que está en Malasia y entonces me saludó y me abrazó. Le pedí que me ayude, que necesitaba la ayuda del Gobierno” relató Vargas.

El joven fue arrestado en el país asiático en 2013 por posesión de drogas y está sentenciado a la horca. Sin embargo, aún quedan dos vías para evitar ese desenlace: que otra corte lo declare inocente o que lo extraditen y sea juzgado en Bolivia.

Vargas, que busca ayuda del Gobierno para hacer posible la segunda opción, quiere contactarse con el presidente Evo Morales. “El vicepresidente me dijo que haga una nota solicitando y que se la hará llegar”, contó. Entonces tomó una hoja y escribió la nota con su número de teléfono para que puedan comunicarse con ella.

Para solicitar la extradición, una comisión diplomática de Bolivia en Japón viajó a Malasia hace un par de semanas, pese a los intentos de esta casa periodística, no fue posible tomar contacto con la delegación para conocer los avances.

EL DEBER / Maria Silvia Trigo