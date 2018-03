La mayoría de las clausuras de Impuestos son por no emisión de facturas

El Bunker

16/03/2018

El gerente distrital Santa Cruz de Impuestos Nacionales (SIN), Eduardo Garces Cáceres, visitó el programa radial El Bunker, conducido por Agustín Zambrana, y señaló que la mayoría de las clausuras que realiza el SIN son por la no emisión de facturas. “la mayoría de las clausuras que realizamos es por la no emisión de notas fiscales”.

Gareces, explicó que según la normativa las sanciones por no emitir factura son en una primera instancia el pago de una sanción de 10 veces el valor de la nota fiscal, que no se emitió y la segunda es la clausura del establecimiento por 12 días. “La normativa establece que la primera vez que te pescan vas a recibir una sanción de 10 veces más el valor de la nota fiscal, la segunda vez que no emitas tus facturas te vamos a clausurar 12 días”.

Cultura tributaria

Según la autoridad en Bolivia se ha avanzado en el tema de cultura tributaria, pero no como debería. “En cultura tributaria ha habido una evolución, no la evolución que deberíamos tener a comparación con nuestros vecinos como Perú, Argentina o Brasil”.

“Lamentablemente no tenemos esa conciencia, pero se ha estado trabajando en ello. No estamos acostumbrados a pagar nuestros impuestos, en nuestro país el régimen impositivo no es muy fuerte en comparación de otros países”, acotó.

Cambios

Con respecto a los cambios o evolución del Código Tributario indicó que este ha sufrido tres cambios en los últimos 20 años. Una de sus últimas modificaciones fue respecto a la determinación y pago de la deuda del contribuyente.

“El Código Tributario ha sufrido tres modificaciones en los últimos 20 años. La última, fue la del anteaño pasado, que es una modificación a la parte referente de la determinación de la deuda, a los nuevos interés y la forma de pago”.

Antes los contribuyentes podían acogerse a un plan de pagos por adeudos a la entidad con una tasa de interés anual de 4% en un plazo de tres años, hoy se ha modificado, se mantiene el 4% de interés pero se amplía el plazo a cinco años.