La misteriosa telepatía de los gemelos: esto es todo lo que sabemos

Foto: iStock.

Es una idea intrigante, pero ¿cuál es la verdad detrás de esto? Según un estudio publicado en 2013 por la revista científica ‘Journal of Developmental Origins of Health and Disease’, de la Universidad de Cambridge, que analizó 663 parejas de gemelos para evaluar su coeficiente intelectual, los gemelos idénticos tienen un 55% más de similitud en capacidad verbal que los mellizos; un 32% más en capacidad espacial, un 62% más en velocidad de procesamiento y un 52% más en memoria. Un artículo de ‘Live Science nos ayuda a aclarar el misterio.

En la actualidad, y a partir de los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2015, el número de nacimientos con más de un bebé supone el 2,23% de la totalidad de partos que se registran en todo nuestro país.

¿Telepatía?

Pero, ¿por qué parece que a veces tienen telepatía? A menudo terminan las frases del otro y tienen los mismos pensamientos, pero eso tiene más que ver con las experiencias compartidas que con cualquier componente psíquico. Este tipo de conexión psicológica no es necesariamente misteriosa: dos personas que se conocen muy bien y que comparten muchas experiencias en común, incluyendo hermanos que no son gemelos, parejas casadas e incluso mejores amigos, pueden tener este tipo de características y reírse de chistes privados.

La mayoría de las pruebas sobre la telepatía gemela no son científicas, sino anecdóticas

La idea ha existido desde hace más de un siglo. La novela Alejandro Dumas de 1844, ‘Los hermanos corsos’, cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer, y que cuando son adultos continúan compartiendo no solo pensamientos sino sensaciones físicas. En el libro se puede leer: “Por muy alejados que estemos ahora, todavía tenemos un mismo cuerpo, de modo que cualquier impresión, física o mental, que uno de nosotros perciba tiene sus secuelas en el otro”.

¿Fallecen a la vez?

En su libro ‘La enciclopedia de las supersticiones’, Edwin y M.A. Radford señalan que “es una creencia muy común que los gemelos, especialmente los idénticos, están unidos por un fuerte lazo que les ayuda a saber cuando el peligro o la desgracia amenaza al otro, incluso si están separados. De la misma manera, cualquier estado especial de felicidad o bienestar en uno de los dos se refleja en los sentimientos del otro. A menudo se dice que si un gemelo muere, el otro no vivirá mucho más“.

Ecografía gemelar. (iStock)

De hecho, cuando mueren al mismo tiempo, puede dar la apariencia de una especie de conexión sobrenatural o psíquica que une no solo sus estados mentales sino su salud física. Por ejemplo, en 2017, las hermanas gemelas de 97 años Martha Williams y Jean Haley murieron fuera de su casa después de que ambas aparecieran con signos de haber tropezado, caído al suelo y muerto de frío en Rhode Island. Tres años antes, en 2014, Helen Mae Cook y Clara Mae Mitchel, de 83 años, murieron con un día de diferencia (aunque las circunstancias fueron diferentes: una falleció repentinamente de un ataque cardíaco y la otra después de una larga lucha contra la enfermedad de alzhéimer) .

Hay alrededor de 100 millones de gemelos en todo el mundo y la mayoría de ellos no informan haber tenido ningún tipo de telepatía

Por extraordinarias que sean estas historias, son excepciones. Después de todo, ellos son noticia y se hacen notar precisamente por su rareza y extraordinaria coincidencia. La muerte de gemelos con años o décadas de diferencia es mucho más común pero, en general, no interesa.

No hay pruebas

La mayoría de las pruebas sobre la telepatía gemela no son científicas, sino anecdóticas. Por ejemplo, en 2009 una adolescente británica llamada Gemma Houghton estaba en su casa cuando de repente tuvo la sensación de que su hermana gemela, Leanne, necesitaba ayuda. “Sentí algo extraño así que fui al baño y ella estaba bajo el agua”, explicó a ‘Live Science’. La encontró en la bañera, inconsciente: había sufrido un ataque y se había resbalado, casi a punto de ahogarse. Su historia ha sido citada como un ejemplo de telepatía gemela o sexto sentido, como si se tratase de la película ‘Los ojos de Julia’, donde Belén Rueda siente cómo muere su hermana.

Sin embargo, el caso puede no ser tan inexplicable como parece. Leanne había sufrido muchos ataques similares en el pasado, y toda su familia (incluida su hermana) había sido advertida que debían vigilarla. Conociendo su tendencia a tener convulsiones y que estar en la bañera sola podría ser peligroso, no es sorprendente que Gemma se preocupara tras no escuchar nada durante un buen rato. Cualquiera hubiera reaccionado igual.

A menudo terminan las frases del otro y piensan igual, pero está más relacionado con las experiencias compartidas que con algo psíquico

Según una estimación, hay alrededor de 100 millones de gemelos en todo el mundo, y la mayoría de ellos no informan haber experimentado ningún tipo de misteriosa conexión telepática. Si existiera y fuese tan fuerte y común como a menudo se afirma, entonces solo por casualidad deberíamos esperar millones de estas historias asombrosas, no solo unas pocas docenas.

Fuente: elconfidencial.com