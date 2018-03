La nueva estrella de Independiente relató la discriminación que sufre: el día que le apuntó un policía y cuando lo echaron de una concesionaria

“Me dirigía en taxi al hotel. Eran cerca de las 17 horas. En el peaje de Dock Sud había muchos autos. El taxista era hincha del ‘Rojo’ e íbamos conversando. Cuando llegamos al peaje, el señor pagó, pero cuando quisimos arrancar nos bajaron la barrera y no la subían. El señor del taxi no sabia que pasaba, yo le preguntaba a mi amigo y él me día que se habían confundido. A mí me golpean el vidrio de mi lado y, cuando miro, estaba el policía apuntándome con un arma. Del otro lado, había dos más. El que me apuntaba me gritaba que levante las manos. Yo no tenía nada más que mi celular. Abrió la puerta, me agarró del pantalón, me tiró y me arrimó contra el taxi. Yo no entendía nada, quería decirle que era jugador de fútbol y no me dejaba hablar. Me agarraron muy mal, me tiraron contra el auto y me empezaron a revisar. Fue un momento de bastante nerviosismo. Al ver que me estaban apuntando, uno sabe que cualquier cosa puede pasar”, relató el futbolista al canal TyC Sports.