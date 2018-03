La nueva función de Netflix para iPhone y Android puede dejarte sin datos

Llegan buenas noticias, y a la vez, malas noticias para los usuarios de Netflix para iPhone y Android. Habitualmente lo lógico es usar la aplicación móvil de Netflix conectado a una red Wi-Fi, pero no son pocos los que aprovechan sus grandes tarifas de datos para ver Netflix en el smartphone desde la red de datos.

Aunque no uses los datos para ver series o películas, puede que si lo hagas simplemente para acceder a Netflix en iPhone o Android y consultar tu lista de contenidos favoritos o conocer las novedades semanales de la plataforma. Esto podría ser un problema si no aprender a manera la nueva función de vista previa que llega a las diferentes apps de iOS y Android de Netflix.

Vista previa en Netflix

Si usas Netflix desde un ordenador o una Smart TV estarás acostumbrado a ver como los tráilers o capítulos de algunas series comienzan a reproducirse de inmediato. Ahora esta función también llega a Netflix para iPhone y Android, tal y como acaba de anunciar la propia compañía. Ha sido el vicepresidente de producto Todd Yellin quien durante un evento de prensa confirmó que las previsualizaciones de vídeo se implementarán las aplicaciones móviles de Netflix.

Al igual que sucede en otros dispositivos, las visualizaciones previas de un determinado contenido muestran 30 segundos de la serie o película, solo que en este caso en formato vertical y ocupando toda la pantalla. Puedes pasar de una vista previa a otra deslizando el dedo de izquierda a derecha, como si estuvieras en tu propia galería del móvil. Con ello se pretende “lanzar el anzuelo” para que los suscriptores de la plataforma consuman nuevas series desde la app.

Por supuesto, esta previsualización de vídeo consume mucho más datos móviles, por lo que es oportuno que aprendas cómo funcionan para evitar que esta característica, ya disponible en la interfaz de Netflix en PC o Smart TV desde hace tiempo, te genere desagradables sorpresas en tu factura de telefonía.

A partir de próximas actualizaciones (acabamos de actualizar la beta de Netflix para Android y, por el momento, la función no aparece) encontrarás unos iconos redondos en la app al más puro estilo Instagram Stories. Al pulsar sobre los mismos, se reproducirán automáticamente los clips de vídeo editados por el equipo de montaje de Netflix mostrando imágenes del contenido elegido. Si estas conectado a una red Wi-Fi, no hay problema en visualizar estas vistas previas, pero si estás conectado a una red de datos te recomendamos dejarlo para cuando llegues a casa.

