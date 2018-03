Lampe prefiere no hablar del mar en Chile

El portero de la selección nacional que juega en el fútbol trasandino prefirió no referirse a los alegatos entre Bolivia y Chile en La Haya por el tema marítimo.DIEZ

“Hacer un comentario, ahora, es inoportuno”, fue lo que respondió el arquero boliviano Carlos Emilio Lampe en una entrevista a un medio chileno con respecto a la demanda marítima que lleva adelante Bolivia en contra de Chile en La Haya. El golero, que fue convocado para los amistosos de la Verde, prefirió enfocarse a lo deportivo y dejar de lado el aspecto político.

“Por respeto no puedo opinar, vivo acá y eso no me corresponde. Somos hermanos y vecinos y el deseo es que todo termine bien y de la mejor manera”, manifestó el portero de Huachipato en una entrevista a ADN Radio.

Lampe, que fue convocado por Mauricio Soria para los dos partidos amistosos frente a Curazao, prefirió centrarse en el aspecto deportivo. El guardameta vive un gran presente en el torneo chileno donde es figura de Huachipato, que marcha tercero en la liga de ese país. “Solo me concentró en trabajar y en jugar los mejor posible”, comentó.

Fuente: diez.bo