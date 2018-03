Las misiones, los valles y la zona norte ofertan paquetes turísticos en el feriado

Una pareja puede viajar a las misiones con $us 200. Hay ofertas a Samaipata para parejas desde $us 60 y en Buena Vista se ofertan cabañas a $us 500. La ABC garantiza rutas expeditas y se pronostican lluvias ocasionales en todo el departamento

Tres regiones compiten por ganarse la preferencia del turista en busca de aprovechar el feriado por Semana Santa. Las misiones jesuíticas, que concentra el turismo religioso; los valles cruceños con Samaipata y Vallegrande como destinos de relajación e historia, y el norte integrado con Buena Vista y Yapacaní que atraen por sus paisajes y riqueza culinaria.

La oferta se cotiza en paquetes promocionales desde $us 60 a 200 por pareja (Samaipata y San José de Roboré), a $us 500 por cabañas o quintas para familias en Buena Vista. Hay agencias de turismo, como Reveillon Group, que ofrece viajes vía terrestre a Argentina (Iguazú) y Brasil (Bonito), por $us 250 y 400, respectivamente.

La directora de turismo de la Gobernación de Santa Cruz, Lorena Saavedra, explicó que el 60% del turismo en Semana Santa peregrina a las Misiones Jesuíticas, lo que representa unos 100.000 turistas por año.

Oferta en las MisionesLa directora ejecutiva de la Organización y Gestión del Destino Turístico Santa Cruz (OGD-SC), María Lourdes Zambrana, apuntó que son ocho las poblaciones de la Chiquitania que son exponentes de la tradición religiosa.

Mencionó que cada una (San Javier, Concepción, San José, San Ignacio, Santa Ana, San Rafael, San Miguel y Santiago de Chiquitos) tiene actividades programadas que comienzan el domingo 25 hasta el 1 de abril (ver tickeo).

La presidenta de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur), Vivian Lackovic, destacó la carrera de Santos en San Rafael, el domingo 1 de abril, en la que representantes de cada población corren con un santo que los representa sobre el hombro.

Turismo en los vallesLos valles cruceños representan un 35% de la demanda turística departamental, concentrándose en particular en Samaipata y Vallegrande, que promociona la denominada ruta del Che. El coordinador de Welcome to Samaipata, Mateo Galindo, manifestó que la expectativa del municipio es la de recibir alrededor de 5.000 visitantes y señaló que su característica es la de ofrecer naturaleza y relajación. “Visitas a las cascadas de Cuevas y el refugio Volcanes; incluye el hotel, camping o cabaña”, dijo.

Buena Vista y YapacaníLa directora de Turismo de la Gobernación destacó a Buena Vista y Yapacaní como destinos emergentes en el norte integrado. “Hay hoteles y quintas desde $us 500. Son familiares, incluyen camas, cocina y solo requieren alimentos para cocinar”, expresó. Destacó que hay paquetes para parejas desde $us 260. Dijo que esta región atrae por los cafetales y la cercanía del río Surutó, en donde se practica la pesca.

Caminos transitables El gerente general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Ademar Rocabado, identificó que existen rutas en refacción y reconstrucción con destino al norte, los valles y la Chiquitania, sin embargo, aseguró que serán transitables durante los días de feriado. “En el norte se construye la doble vía Yapacaní-Guabirá, y Yapacaní-Ichilo, en los valles se reconstruye la ruta Comarapa-La Siberia, y hay trabajos de refacción en la Angostura-Bermejo; en la Chiquitania está en refacción Paraíso-San Ramón. Todas las vías serán transitables en estas fechas”, aseveró.Según previsiones de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación, se pronostica vientos predominantes del sur hasta el jueves 29; lluvias ocasionales hasta el sábado 31, bajas temperaturas en los valles, con una mínima de 15º C en Vallegrande, y una mínima de 20º C en el resto de las provincias.

Según el reporte, se prevé que las temperaturas máximas estarán entre los 27ºC y los 33ºC, para los días del feriado.

Agenda en las misionesEl jueves 29 se realizará la misa solemne, y representación de la última cena y lavatorio al Cabildo Indígena, posterior representación de la procesión de Jesucristo crucificado y adoración al sacramento. El viernes 30, visita de los fieles al Santísimo Sacramento. El sábado 31, solemne vigilia pascual y el domingo 1 de abril, procesión del encuentro de Jesús resucitado con la virgen María.

