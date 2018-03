LinkedIn lanza filtros y tipos de textos para incluir en los vídeos

Vale que LinkedIn no es una red social generalista, como Facebook, ni enfocada a la diversión, como Instagram o Snapchat, pero eso no quita para que los usuarios que conforman su comunidad puedan tener formas creativas de conectar con el resto de la comunidad. En este sentido, la red social enfocaba en el ámbito laboral está añadiendo filtros para su uso cotidiano en los vídeos que los usuarios deseen compartir en sus muros.

Además, también están añadiendo tipos de textos para que también los puedan incorporar en sus vídeos. En cualquiera de estas dos formas creativas, los usuarios tendrán de entrada tres opciones a elegir en cada una de ellas.



En lo que se refiere a los filtros, los usuarios podrán elegir entre Work High Five, Side Hustle, y On the Air, y en lo que se refiere a los tipos de textos, los tres estilos disponibles hasta ahora son los siguientes: FifthAve, Geometric y Plain.

Estos elementos los podrán añadir en cualquier parte de la pantalla de aquellos vídeos que graben o suban desde la aplicación móvil. A tal efecto, los usuarios deberán disponer de la versión más reciente de la aplicación para Android e iOS para hacer uso de estos filtros y tipos de textos.

Eso sí, que nadie espere elementos llamativos y coloridos, ya que están pensados para fomentar y fortalecer las conexiones en el ámbito laboral para aquellos que apuestan por los vídeos como vía para ello. Señalar que LinkedIn lanzó la función de vídeo en el pasado mes de agosto para posibilitar a los usuarios grabar o subir clips de vídeos para su publicación en sus respectivos muros.

Además, ya hicieron uso de filtros para eventos específicos, y la incorporación de hoy busca que tanto los filtros como los tipos de textos se puedan usar de manera cotidiana en los vídeos que comparten los usuarios.

Fuente: wwwhatsnew.com