Liverpool pone precio a Mohamed Salah

Mohamed Salah es la gran estrella de la Premier League en la actualidad y con 28 goles en 31 partidos oficiales lidera la carrera por la Bota de Oro europea.

El futbolista egipcio tiene 25 años y esta temporada ha dado el gran salto de calidad. Real Madrid y París Saint-Germain son dos de los equipos que quieren ficharlo y es por eso que Liverpool le colocó precio para que no se lo compren fácilmente.

Según información de The Sun, Jurgen Klopp no quiere vivir nuevamente una operación como la de Philippe Coutinho y el Barcelona y por esta razón le pidió a la directiva de Liverpool que trabaje para que Salah no se vaya del club inglés.

Mohamed Salah fue tasado en 228 millones de euros, unos 200 millones de libras. Esta cifra sería aún más importante que lo pagado por París Saint-Germain para fichar a Neymar desde Barcelona.

Salah es la principal referencia ofensiva de un Liverpool que está en cuartos de final de la Champions League y que en la Premier League está tercero, a solo dos puntos del segundo clasificado, el Manchester United.

Fuente: Pasión Fútbol