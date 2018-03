Llanos: Policía no ha podido administrar las cárceles de Bolivia y tiene sus días contados

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, recordó que antes los recintos penitenciarios en el país eran administrados por civiles y había más control y no se escuchaba de muertes y violaciones, pero desde que la institución policial se hizo cargo empieza toda la corrupción.

Llanos: La Policía no ha podido administrar las cárceles y tiene sus días contados

Cárcel de San Pedro. Foto: El Diario

La Paz, 3 de marzo (ANF).- El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, afirmó que la mala gestión demostrada por la Policía en la administración de cárceles ya llega a su fin y debe dar paso a la administración por personal civil, como recomienda la normativa internacional.

“La Policía no ha podido administrar cárceles, no puede administrar cárceles, no podrá administrar cárceles, tiene sus años o sus días contados en cárceles, deben irse de las cárceles porque el personal civil tiene que asumir esta responsabilidad: sicólogos, médicos, trabajadores sociales”, remarcó Llanos.

Recordó que antes los recintos penitenciarios en el país eran administrados por civiles y había más control y no se escuchaba de muertes y violaciones, pero desde que la institución policial se hizo cargo empieza toda la corrupción.

“Yo conozco (la cárcel de) San Pedro cuando no había personal policial, cuando ahí no entraban las esposas, cuando los niños estaban poco tiempo y después tenían que salir, cuando no había drogas y cuando no había alcohol, pero cuando la Policía se hace cargo de esto empieza toda la corrupción”, apuntó.