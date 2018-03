Los 14 grandes futbolistas que luchan por convencer a sus entrenadores y jugar el Mundial de Rusia 2018

¿Podrá Marco Reus mantenerse sano y llegar al Mundial? Ha regresado a la acción hace poco y demostró que no ha perdido velocidad, habilidad y gol. Hizo tres goles en cinco partidos desde su vuelta. Joachim Löw no lo citó para los amistosos ante Brasil y España, pero sus esperanzas de entrar en la lista definitiva aún no se derrumbaron.