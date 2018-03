Los mejores chistes de Stephen Hawking: tenía un gran sentido del humor

Stephen Hawking durante una conferencia de prensa en Londres. (EFE)

Además de físico, astrónomo y cosmólogo, a Stephen Hawking se le podría añadir la facultad de hacer reír con muy pocas palabras. Casi todos los que le conocieron supieron desde el primer momento que se trataba de una persona afable y bastante bromista, signos notables de su gran humanidad. El científico más importante de nuestra era dedicó toda su vida a investigar y explicar las grandes incógnitas del universo, como la formación del espacio y los agujeros negros. Hasta hace unos días, su explicación sobre lo que había antes del Big Bang se viralizó, muestra clara de su profunda influencia no solo entre la corte científica, sino también entre personas de diferentes áreas y disciplinas.

De alguna forma, pretendió dejar a un lado esa pose de erudito serio y circunspecto para enseñar su lado más humilde y socarrón. Siempre se esforzó por mostrar su humor a pesar de su grave enfermedad neuromuscular que le arrebató el movimiento hasta el final de sus días. Su biografía servirá de ejemplo y alegato a favor de las personas enfermas de ELA que pese a no tener todas consigo, luchan día a día para seguir hacia delante en la consecución de sus propósitos vitales. Descubramos juntos ese lado carismático y guasón del mejor astrónomo de nuestra época en una serie de chistes recopilados por ‘Science Channel’.

1. ¿Por qué los libros anti-gravedad son tan buenos? (‘Why are books about anti-gravity such good reads?’)

Porque no los puedes dejar quietos. (‘Because you can´t put them down’)

2. ¿Cómo hace un pato subatómico? (‘What does a subatomic duck say?’)

Quark. Quark.

3. Un Bosón de Higgs entra a una iglesia… (‘Higgs Boson walks into a church…’)

El cura dice: “No permitimos bosones de Higgs aquí”. El Bosón de Higgs responde: “Pero sin mi no tendrían masa”. (‘The priest says: “We don´t allow Higgs Bosons in here”. The Higgs Boson says: “But without me, you wouldn´t have mass”). La gracia del chiste radica en que “misa” y “masa” se dicen igual en inglés: “mass“.

4. ¿Qué le dijo Marte a Saturno? (‘What did Mars say to Saturn?’)

Dame un toque de vez en cuando. (‘Give me a ring sometime’). Esta expresión también se puede traducir por “Dame un anillo de vez en cuando”, de ahí el chiste.

5. ¿Qué es un Agujero Negro? (‘What is a Black Hole?’)

Algo que hay en un Calcetín Negro. (‘Something that you get in a black sock’).

6. Dos átomos iban caminando por el camino… (‘Two atoms were walking across the road…’)

El primero de ellos dijo: “Oh no, creo que he perdido un electrón”. El segundo dijo: “Oh no, ¿estás seguro?. El primero responde: “Sí, positivo”. (‘First one said: “Oh, no, I think I lost an electron”. The other one said: “Oh, no, are you sure?”. The first atom said: “Yes, I´m positive”‘).

7. Un neutrón entra a un bar… (‘A neutron walks into a bar…’)

Y pregunta: “¿Cuánto cuesta una bebida?”. El camarero responde: “Para ti, sin cargo alguno”. (And says: “How much for a drink?”. The bartender says: “For you, no charge”.

8. ¿Por qué siempre llora un gas noble? (‘Why does the noble gas always cry?’)

Por todos sus amigos se han ido. (‘Because all this friends Argon’). En inglés, “Argon” y “Are gone” se pronuncian igual. El primero, evidentemente es un gas noble, y el segundo quiere decir “Se han ido”.

9. Toc, toc…

“¿Quién es?”. “Molly”. “Molly, ¿qué?”. Mole Cula. (‘Who is?” “Molly”. “Molly, what?”. “Molly Cule”).

10. Dos antenas satélite se casaron… (‘Two satellite antennas got married…’)

La ceremonia fue más o menos bien, pero la recepción fue fantástica. (‘The ceremony was only so-so, but the reception was fantastic’).

Fuente: elconfidencial.com