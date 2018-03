Los tips de la fitness Melissa Sosa en LMFS

Conductores de Lo Mejor de FOX Sports recibieron consejos para tener una imagen más admirada.

“Las abdominales se hacen en casa, se hacen en la dieta”, fue una de las frases para la posteridad que dejó Melissa Sosa en su visita a Lo Mejor de FOX Sports, para repasar su éxito en competiciones fitness.

Nacida en Chile, adelantó que se plantea venir a vivir a México por el gran trato que ha recibido, y cómo fue que comenzó en el gran cuidado de su cuerpo.

“Siempre me gustó el fitness, y cuando vi el tema de competición me lancé, dijo ‘esto es para mí’ y me lancé con todo”.

“Me costó un año, más o menos, adaptarme a las cámaras, a las fotografías y todo eso, pero ya, ya estoy un poquito más acostumbrada”, comentó la modelo fitness.

Sosa añadió que lo más difícil para ella no es el trabajo físico sino la dieta.

“A mi me encanta comer saludable, de hecho cocino riquísimo, pero de repente una tiene ganas de comerse un chocolate, un sándwich o una torta y ahí es cuando uno tiene que privarse”, dijo.

