Luis Revilla: ‘Sin proyecto, la oposición no ganará elecciones’

Desde la oficina del Alcalde de La Paz se escucha la protesta de un grupo de gremiales que pide más espacios para sus ventas. “¿Quién nos visita ahora?”, pregunta la autoridad luego de observar el mitin desde uno de los elegantes ventanales del Palacio Consistorial. Allí dentro, en una sala de reuniones contigua a su despacho, Luis Revilla atendió, la pasada semana, a Animal Político.

Revilla, líder de Sol.bo, apunta a dirigir un proyecto político nacional. Para ello recaudó “cerca de la mitad de las 130.000 firmas” que se requieren acreditar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tiene tres meses más para lograr la meta y confía en alcanzarla antes del plazo. Asegura que este es el primer paso para luego diseñar un plan de gobierno para los comicios de 2019 y las subnacionales de 2020. “No tenemos apuro”, afirma.

— ¿Pero sobre qué bases ideológicas se construye el proyecto?

— El primero es el principio de soberanía. ¿Qué significa esto? la defensa de nuestros recursos naturales; recursos naturales estratégicos bajo propiedad del Estado y esto implica no estar sometidos a ningún tipo de intervención ni injerencia extranjera de ninguna naturaleza (…). Otro principio es la construcción de institucionalidad que implica dialogar con el contrario de manera que las buenas cosas que deje un gobierno se mantengan, además de construir instituciones fuertes como el caso pendiente de la Justicia. El tercero es que los procesos de desarrollo tienen que estar en armonía con la naturaleza y la Madre Tierra. En el cuarto pilar la inversión de recursos en armonía con la necesidad de la gente y no con las necesidades políticas. Si se hubiera hecho esto en los últimos 12 años hoy tendríamos el mejor sistema de salud de América Latina.

— ¿Ahora, Sol.bo es de izquierda, derecha o de centro?

— Esa discusión la vimos con los jóvenes que comenzaron a articularse con este proyecto y ellos han sido los más cuestionadores. Cómo se define hoy la izquierda cuando tiene acciones muy de derecha; cómo se define la derecha cuando aparece defendiendo planteamientos tradicionalmente de izquierda. Esta es una crisis del conjunto de la humanidad y es un debate que hay que encararlo hacia adelante (…). En medio de esta discusión ideológica hay mucha hipocresía y mucha impostura sobre quienes se dicen de izquierda y los otros de derecha.

— ¿Cómo va el debate sobre los líderes de su partido? ¿Luis Revilla for ever (para siempre)?

— De ninguna manera. Eso iría en contra de nuestro principio de institucionalidad que no puede depender de personas, eso es caudillismo.

— ¿Usted no se postulará?

— No. A la Alcaldía de La Paz, no. Hay otras personas que en su momento mostrarán su liderazgo. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para generar un liderazgo y vamos a trabajar en generar liderazgos. Para mi gusto tendría que ir una mujer paceña.

— ¿Por qué se distanció del bloque de partidos y líderes de oposición que intentó articularse desde abril del pasado año?

— Nuestra distancia tiene que ver con esta urgencia de construir una alternativa diferente. Ni lo que tenemos hoy ni volver al pasado. La gente puede estar muy enojada, muy molesta y muy decepcionada del MAS, pero no quiere volver al pasado. El país no va a retroceder al 2000. A eso se debe nuestro distanciamiento, fuera de que efectivamente hay planteamientos más concretos sobre los que no coincidimos con alguna de estas otras fuerzas políticas como es el tema de la renovación. Es hora de que estos líderes y partidos se abran a nuevas ideas a nuevos dirigentes; eso le haría muy bien a la democracia.

— ¿Cuál es la postura de Sol.bo sobre los resultados del 21F?

— El futuro del país no debe depender de una persona y eso no es institucionalidad, y por lo tanto no puedo estar en favor de la reelección. Eso es algo que ni siquiera le va a hacer bien al MAS, que debería aceptar la renovación para continuar con su proyecto político a través de otra red de conexiones con la gente. Además, se ha desconocido los resultados de un referéndum y eso es lo que molesta más, incluso entre quienes han respaldado la opción del Sí. El MAS debe aceptar que fue derrotado.

— ¿Pero cómo se ve el escenario para las elecciones de 2019?

— Aunque Evo Morales no fuera candidato del MAS en las elecciones, tampoco está cantado que la oposición pueda ganar, mientras no le ofrezca al país un proyecto y es lo que no ha podido hacer hasta el día de hoy. No es un problema de unidad, es un asunto de proyecto. ¿Qué le ofreces al país después de Evo? Si la oposición gana será con un proyecto mejor y no porque esté o no Evo Morales. Nosotros estamos construyendo una alternativa más allá del candidato del MAS.

— ¿Y su agrupación tiene prevista alguna alianza con partidos tradicionales y sectores sociales?

— Cualquier articulación que se haga hacia adelante tiene que estar basada en un proyecto y una visión común. A veces, la gente cree que es cuestión de que los opositores se sienten y más o menos jueguen a la moneda. La cosa es un poquito más complicada, porque hay visiones ideológicas distintas. Lo que Sol.bo no hará es promover un gobierno débil que esté marcado por peleas internas y las pequeñas cosas.

— ¿Hay conversaciones?

— Estamos intercambiando ideas con mucha gente, con unos más que otros, con los sectores indígenas del sur del país, por ejemplo. Conversamos con líderes de Santa Cruz, pero todo depende de construir una visión común. Si se piensan retomar los principios neoliberales del pasado, no será posible contar con Sol.bo (…). Si eso no existe, nuestra opción va a seguir trabajando hacia adelante para construir un partido nacional en un tiempo mayor, quizá para 2025; no tenemos apuros y sin ningún tipo de desesperación.

‘No se ganan elecciones tuiteando’

Revilla dice que tuitea poco y tiene una visión crítica respecto de la influencia de las redes sociales en el escenario político y piensa que el MAS comete un error en sus formas de interacción.

— El debate apunta a la clase media. ¿Cómo avizora el escenario?

— El MAS tiene el objetivo electoral de recuperar la votación que en algún momento tuvo, la de la clase media. Las fuerzas de la oposición, que ciertamente están más representadas en la clase media, tienen el desafío de generar un proyecto que represente a todos (…). Veremos quién hace mejor las cosas en las próximas confrontaciones electorales.

— ¿Qué papel jugarán las redes sociales con miras a esa realidad? Sol.bo ya tiene un canal virtual.

— Pensar que el éxito de una acción política depende de las redes sociales me parece algo muy ingenuo y básico. Sí, son instrumentos para difundir ideas y generar debate y por eso estamos en esa tarea y hemos abierto nuestro canal (Sol tv). Vamos a tomar muchas otras iniciativas en las redes sociales, pero no se ganan elecciones tuiteando. Las elecciones se ganan haciendo acción política, escuchando a la gente y transformando eso en una visión política.

— ¿Tuitea usted o tiene tuiteador?

— Yo personalmente y tuiteo poco, porque no tengo mucho tiempo y mis mensajes en Twitter no son muchos con relación a otras personas o líderes políticos. No tengo (tuiteador).

— Estas redes son necesarias…

— Son muy importantes en la medida de que ayuden al debate y no con el fin de tener tuiteros para insultar a quien no te gusta. El MAS comete un error cuando cree que perdió las elecciones por las redes sociales y supuestas mentiras que se difunden allí (…). Deberían generar debate, no insultar.

Luis Revilla Herrero

En mayo de 2020 concluirá su segunda y última gestión en la Alcaldía de La Paz. Para esa fecha espera tener lista la personería jurídica de Sol.bo, la agrupación que puede llegar a convertirse en un partido político de alcance nacional. Dice que no hay prisa para construir la alternativa.

Datos

Nació: En La Paz el 22 de abril de 1972

Profesión: Abogado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

Ocupación: Alcalde de La Paz y líder de la agrupación Sol.bo.

Perfil

En 1999, junto a Juan del Granado y un grupo de jóvenes, fundó el Movimiento Sin Miedo. Presidente del Concejo Municipal paceño entre 2005 y 2010, reelecto alcalde en 2015.