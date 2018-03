Maduro sobre renuncia de Kuczynski: ¿Quién me va a recibir en la Cumbre de las Américas?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió este jueves a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia de Perú, a lo que se preguntó quién lo recibirá en Lima cuando vaya a la Cumbre de Las Américas.

LaPatilla.com

“Kuczynski no quería que yo fuera a la Cumbre de las Américas y ahora es él el que no irá. Ahora quién me va a recibir en la Cumbre de las Américas”, se preguntó.

Asimismo Maduro calificó como “pudrición de corrupción”, la trama en la que se encontró involucrado el presidente peruano. “Toda mi solidaridad en este momento de la crisis profunda, el pueblo del Perú se merece un destino mejor, le tendemos nuestras manos en el pueblo de Perú, nosotros no nos metemos en los asuntos internos”, expresó.

