Maluma con Infobae en Miami: “Siempre quise ir a un mundial, como futbolista y como cantante”

“Fue algo muy bonito. Pensamos la idea de robar un banco y yo siempre he sido muy aficionado a Bonnie & Clyde, siempre he querido hacer un video así. Ahora encontré la canción perfecta. Unimos los poderes, lo grabamos aquí en Miami y ha dado mucho que hablar. Me encanta ser parte de los guiones y también estar detrás de cámara. Me gusta involucrarme mucho: por eso cada video que hago es como una mini película”.