Manfred Reyes ve persecución política en procesos penales

Reyes presentó apelación a todas las sentencias. | Foto: Martín Numbela

El exprefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, manifestó hoy a través de un contacto vía internet, que los procesos penales en su contra son muestra de persecución penal y que acudirá a organismos internacionales.

A la fecha Reyes recibió tres sentencias, la última de siete meses en la cárcel por la compra de “vagonetas lujosas” valoradas en 2 millones de bolivianos. Las otras dos por diseño de rehabilitación del sillar y el puente Sacambaya. Reyes presentó apelación a todas las sentencias. En tanto, solicitó una resolución a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que establezca que los procesos fueron ejecutados fuera de la “justicia regular”.

“Ellos no van a probar nada porque no van a poder encontrar nada en contra mía”, aseguró. La diputada Norma Piérola apoyó al Reyes con el argumento de que desde los artículos 114 al 121 de la Constitución Política del Estado no se puede establecer sentencias sin la presencia del procesado.

