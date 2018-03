Manfredo Kempff Suárez, ex vicecanciller boliviano: “Indigna que de La Haya se quiera hacer política interna en favor de Evo”

Bolivianos siguen los alegatos en pantallas ayer, en La Paz. Foto: Abi

En entrevista con La Tercera, Kempff critica que Morales aproveche la demanda marítima para “una cuarta reelección inconstitucional”. “Sé perfectamente que Bolivia no va a obtener el mar en La Haya”, dice.

Su trayectoria abarca una intensa actividad diplomática, la misma que lo llevó a ser embajador de Bolivia en España, Uruguay y Argentina. Se trata de Manfredo Kempff Suárez, ex vicecanciller en el gobierno de Jaime Paz Zamora y ex ministro de Informaciones en la administración de Hugo Banzer. Observador de la realidad boliviana, Kempff analiza en esta entrevista con La Tercera la demanda marítima que el gobierno de Evo Morales llevó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

Evo Morales ha dicho que la causa marítima boliviana “es justa, razonable y solvente”. ¿Usted comparte esta evaluación? ¿Es optimista del eventual fallo del tribunal de La Haya? ¿Por qué?

Comparto plenamente de que la causa boliviana es “justa, razonable y solvente”. Y soy optimista respecto del fallo del tribunal, aunque sé perfectamente que Bolivia no va a obtener el mar en La Haya. Lo que puede decidir la CIJ es que tanto Bolivia como Chile abran un espacio de diálogo y negocien de buena fe, para tratar de llegar a una solución mutuamente satisfactoria del problema marítimo. El veredicto tenderá a ser equitativo seguramente y eso puede que lleve a Chile a mirar con otros ojos, con mejor entendimiento, la demanda boliviana.

Hace unos días Evo Morales también dijo que en Chile “están asustados” con la demanda marítima. A su juicio, ¿hay razones para ello?

El Presidente Morales improvisa muchas cosas todos los días. Chile no tiene por qué estar asustado, por supuesto; pero naturalmente que está preocupado. No le fue bien en su diferendo con Perú en La Haya, y ahora no desearía un fallo que le dé toda la razón a Bolivia. Asustado no creo que esté, inquieto sí; porque se trata de una opinión que emitiría el máximo tribunal de justicia internacional.

Paz Zamora declinó acompañar a Morales a La Haya para los alegatos orales, criticando su actitud divisionista. ¿Cree que Evo puede usar la presencia de otros ex mandatarios con fines políticos?

Estoy totalmente de acuerdo con la actitud del ex presidente Jaime Paz Zamora. Indigna que de La Haya se quiera hacer política interna en favor de Morales para una cuarta reelección inconstitucional que ya ha sido rechazada por el pueblo boliviano en el referéndum del 21 de febrero de 2016. Con excepción de Carlos Mesa, que es el portavoz de la causa marítima, los otros ex presidentes no deberían ir a La Haya porque con seguridad el propósito es utilizarlos mostrando una Bolivia unida, pero en torno a Evo Morales.

En una entrevista con La Tercera, Carlos Mesa, dijo que le “sorprendería mucho que Chile le diera la espalda a un fallo de La Haya”. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Cree que Piñera tiene una postura más dura que Bachelet en torno a la demanda marítima?

En Chile hay voces como la del senador Guillier que muy atinadamente plantea un acuerdo con Bolivia en base a un canje de territorios, y otras como las de algunos parlamentarios que aconsejan el retiro de Chile del Pacto de Bogotá. Es una pena el rechazo al canje, pero suponemos que se ha debido a que no es el momento de plantearlo, si la materia está pendiente de la decisión de una Corte. Creo, como Mesa, que Chile no le dará la espalda al fallo de la Corte. Aunque el fallo no le sea satisfactorio, Chile no puede aparecer internacionalmente como una nación que se aparta del derecho. Su democracia sufriría un gran menoscabo. En cuanto al Presidente Piñera, en Bolivia se tiene la percepción de que es más duro que la ex presidenta Bachelet. La señora Bachelet supo, durante gran parte de su primer período, manejarse con habilidad en base la agenda de los 13 puntos, que no condujo a nada pero que adormeció a Bolivia. Por el contrario, Piñera negó de entrada un arreglo que incluyera un territorio soberano y obligó a Morales a recurrir a la CIJ.

A fines de febrero Evo debió enfrentar un paro nacional en rechazo a una nueva repostulación. ¿La causa marítima puede ser clave en su eventual reelección?

La mayoría de los bolivianos ya no confía en su palabra y eso es determinante para el fracaso de cualquier político. Ni el manipuleo de la causa marítima le restituirá su credibilidad.

La Tercera / Chile / Fernando Fuentes