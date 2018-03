Mark Zuckerberg, sobre el escándalo de su empresa: “Es una ruptura de la confianza entre Facebook y la gente”

La publicación de Zuckerberg comenzó con un tono de reconocimiento: “Quiero compartir una actualización sobre la situación de Cambridge Analytica, incluidos los pasos que ya hemos dado y nuestros próximos pasos para abordar este asunto importante. Tenemos la responsabilidad de proteger tus datos, y si no podemos entonces no merecemos servirte. He estado trabajando para entender exactamente qué pasó y cómo asegurarnos de que no vuelva a pasar”.