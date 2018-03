Martín Liberman y un mensaje para los fanáticos de Lionel Messi

El conductor de Debate Final pidió respeto por parte de los defensores del crack del Barcelona y criticó algunas declaraciones de Leo

Lionel Messi opinó que los jugadores que perdieron las tres finales consecutivas con la Selección Argentina “no le deben nada a nadie” y Martín Liberman no dudó en salir al cruce de esa frase.

DIO LA VUELTA AL GLOBO#CentralFOX | Repasamos las repercusiones de la nota de #MessixFOX en los medios más importantes de todo el mundo pic.twitter.com/BSvEtpWAFG — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 27 de marzo de 2018

Antes de analizar los dichos del 10, el conductor de Debate Final se dirigió a los fanáticos de Leo: “Yo les pido respeto. Entiendo que Messi es un jugador extraordinario, pero creo que hay que criticar cuando se equivoca. No por eso soy un ‘antipatria’, no me pagan para ser un hincha”.

#FSRadioSur – Messi dijo que esta camada de jugadores de la Selección Argentina no le debe nada a la gente y se armó el debate. ¿Coincidís con Leo? pic.twitter.com/IDZMPb18l1 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de marzo de 2018

Luego se refirió al apoyo constante de los hinchas y el sacrificio que realizan para seguir a la Albiceleste cuando juegan, motivos por los cuales consideró que sí le deben un logro los miembros del plantel.

Fuente: foxsports.com.ar