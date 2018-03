Matamba prepara su tercer disco y lanza su propia línea de ropa

Aida Zuazo D.Aida Zuazo D.

Lion Army. Un nombre para dos proyectos importantes en la vida de Juan Carlos Chirino, más conocido como Matamba. Primero, porque será el título de su tercer álbum, que se encuentra en plena producción, y segundo, porque así también se llamará su nueva línea de ropa, que resumirá la esencia y el gusto por la moda del músico cruceño.

Pero este 2018 no solo queda con estas noticias, sino que Matamba también continuará visitando otros países, arrastrando la buena racha de 2017, cuando visitó 12 ciudades de Noruega llevando su ‘dreadcore cruceño’, como él llama al estilo que canta en el escenario.

Para triunfar

“Esta producción pondrá mi música en palestra, en un espacio muy bonito dentro del corazón de las personas y sin duda que con un alcance mayor”, así resume Matamba su nuevo disco que estima verá la luz a mediados de año.

Lion Army cuenta con 16 canciones, todas compuestas por el músico, y que están siendo grabadas en La Paz. La mezcla se realizará en Puerto Rico y estará a cargo de Dany Ramírez, un productor nominado a Grammys y que ha trabajado con artistas de la talla de Vico C y Cultura Profética.

Admite que es su disco más combativo, que viaja por el ritmo del dreadcore, pero también por los estilos con los que nació y creció en el ambiente de la música.

“Es la primera vez que trabajo con esta magnitud de producción. Los que siguen mi carrera desde el comienzo, la raza, saben que ha sido un crecimiento paulatino y bien ordenado. Gracias a Dios no he ido para atrás, sino en aumento, me siento contentísimo”, comentó.

Háblame de ti es el primer corte del álbum. El tema fue lanzado hace algunos meses y ya ha tenido sus primeras repercusiones: se convirtió en release radar de Spotify y fue video tendencia en YouTube. El videoclip de este sencillo fue rodado en Jamaica.

“El disco está siendo masterizado en Nueva York por Steve Kadison, que ha mezclado a artistas como Celine Dion y Johnny Cash”, contó.

Matamba asegura que la inspiración de este nuevo álbum es la misma que la de sus anteriores trabajos: Jah (Dios, en la cultura rastafari).

“Él es mi fuente de inspiración y a partir de ahí todo lo que sucede a mi alrededor forma parte del contenido de mis letras. Desde ahí veo las problemáticas sociales, el amor o desamor y los canto”, añadió.

En los siguientes días se comenzará a grabar el videoclip de una segunda canción del álbum, Ya Party. “Será en La Paz y estamos viendo algunas locaciones en Santa Cruz”, adelantó el Mensajero del Lion, como se conoce también a Matamba.

El nuevo video incluirá a los skaters. “Todos los que caminan sobre ruedas y también la cultura underground que está sumergida en los tatuajes, las tablas y los grafitis”, señaló.

Se acabaron las vacaciones

Para Matamba con este nuevo trabajo se acaba el descanso, pues también comenzará a realizar giras no solo por Bolivia, sino por varios países vecinos.

Hoy, desde las 22:00, estará cantando en Bar Vader (calle Arenales # 593). “Será una noche de acústicos, el público y yo, de frente”, adelantó.

Pero desde la siguiente semana la intensidad aumentará. El sábado 24 estará en el Holi Splash Festival, en El Callao (Lima, Perú).

Luego, en su agenda, está marcada Argentina (mayo, Buenos Aires), Chile (junio, 2.ª versión del Reggae Festival, en Santiago), en agosto en EEUU (Miami), en el marco de la conferencia mundial de música Expolit y en Paraguay (septiembre). En todos estos escenarios estarán presentando su nuevo trabajo musical.

Matamba aseguró que cuando el disco ya esté acabado, también realizará un tour de promoción por algunas ciudades de Bolivia. “Esto será a mediados de año”.

Nuevos rumbos

Al músico siempre le preguntaron dónde compraba su ropa y aunque asegura que tiene varios auspiciadores, cree que, luego de más de 20 años en el escenario, ya era hora de hacer algo diferente.

En algunos días más ‘la raza’, como llama a sus seguidores, tendrá acceso a su nueva línea de ropa, la cual, si bien, por el momento, no tendrá un espacio físico, se podrá ver y hacer pedidos online.

“Tiene que ver con cómo me muevo y me visto. Las ideas de diseño son mías. Habrá gorras, mochilas, poleras, chamarras, entre otras prendas”, adelantó.

Parece que este 2018 será también el año de Matamba, que no para ni para tomar impulso.

Fuente: sociales.com.bo