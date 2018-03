Maximiliano Ortiz: ‘Cómo no me voy a sentir boliviano’

Maximiliano Ortiz es uno de los nueve refuerzos que contrató The Strongest para 2018. Asimiló rápido la propuesta del técnico Carlos Ischia, la forma de jugar del equipo y ha tenido uno de los mejores desempeños en el plano individual.

Llegó como central, pero se ha consolidado como lateral por derecha. Nació en Argentina, aunque porque su padre es de Tarija, también tiene la nacional boliviana y no ocupa cupo de extranjero.

Gracias a sus buenas actuaciones en el Tigre y su buen desempeño el año pasado en Blooming, el entrenador de la selección, Mauricio Soria, lo ha convocado para los cotejos de la Verde con Curazao del 23 y 26 de este mes.

— Me quedó la duda ¿fue tu madre o tu padre quien nació en Bolivia?

— Mi papá nació en Tarija, por eso tengo la nacionalidad boliviana.

— ¿Antes de jugar en Nacional ya conocías el país?

— De chico conocí Tarija, porque obviamente tengo familiares, pero muy poco.

— ¿Cuándo y en qué club fue tu debut profesional?

— En 2010 en Instituto de Córdoba. El técnico era Claudio Vivas, quien fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa, y ahora es coordinador deportivo de todas las inferiores de Boca Juniors. Se lesionó un central y me tocó debutar, fue contra Defensa y Justicia en un compromiso del Nacional B. Me fue bien, porque me eligieron figura del partido.

— ¿Cómo te animaste a venir a Bolivia?

— Llegué para Ciclón de Tarija en 2014, para jugar el Nacional B; me trajo Gustavo Romanello. Él se encarga de traer jugadores de Argentina, se fija en aquellos que tengan familiares bolivianos, por la doble nacionalidad. No me pudieron habilitar en Ciclón por problemas con Racing de Córdoba, que se había ido a la quiebra, por eso me fui a Nacional Potosí.

— ¿Cuánto tiempo jugaste en Nacional?

— En 2014, en 2015 estuve en San José, después me fui a Ecuador, en 2016 regresé a Bloomig y ahora The Strongest.

— En los primeros años en el país se te conoció poco, en Blooming apareciste más y ahora en The Strongest ¿sientes que te has consolidado?

— Lo que pasa es que en Nacional no jugaba de central, jugaba en todos los puestos, entonces no me podía sostener como zaguero. En San José jugué en esa posición, lastimosamente ese semestre se cambió cuatro veces el presidente, la institución estaba mal, se presentó la oportunidad de salir y decidí ir al Técnico Universitario de Ecuador, me fue bastante bien, pero en 2016 hubo un terremoto. Con mi señora la pasamos mal y decidimos irnos, estaba bastante fea la cosa, se presentó lo de Blooming y regresé.

— ¿En Blooming empiezas a sobresalir y por eso te llama Mauricio Soria a la selección?

— Me convocó para los partidos con Brasil y Uruguay de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

Maxi Ortiz junto a su esposa Micaela y su pequeño hijo Bautista. Foto: Marcos Bonilla

— ¿La decisión de venir al Tigre también pasaba por el tema de la selección?

— Uno siempre apunta a jugar en uno de los clubes más grandes de Bolivia, surgió la posibilidad y no lo dudé; además uno prioriza un club de altura por la selección.

— A pesar de que has vivido gran parte de tu vida en Argentina, ¿te sientes un poco boliviano también?

— Claro, obviamente, además que mi hijo nació en Santa Cruz, cómo no me voy a sentir boliviano.

— ¿Cómo está el tema con Blooming, sigue el proceso en el TRD?

— El martes había una última audiencia y ahí se decidía qué pasaba, sortearon cámara para emitir una resolución. En los siguientes días se va a conocer el fallo y cual va a ser mi situación.

— Por todo lo que has expresado, hiciste todo lo posible para salir bien de Blooming…

— Yo estoy tranquilo, siempre quise irme bien del club, lastimosamente no se pudo. A mí me deben plata, yo vivo de esto, quise resignar un poco de la deuda; pero tampoco todo. Los dirigentes no quisieron entender eso y no me dejaron otra opción que recurrir a Fabol e iniciar la demanda por la cantidad de meses que me debían.

— Ya estás casi tres meses en The Strongest, ¿cómo te sientes, cómo estás en el grupo?

— Muy contento, muy a gusto, se trabaja en un clima muy bueno y eso siempre es bueno para conseguir resultados. Hay que pensar únicamente en entrenar y jugar, estoy muy contento acá. Satisfecho por todo lo que nos brindan los dirigentes, cuerpo técnico, compañeros, hinchada, así que es algo muy lindo lo que estoy viviendo, ojalá que siga por este camino.

— ¿Te has consolidado en un puesto que no era el tuyo (lateral por derecha)?

— El primer partido (con Aurora) empecé jugando como stopper por derecha, después el técnico (Carlos Ischia) me pidió que si podía jugar de lateral, le dije que no había problema y la verdad es que cada día que pasa estoy asimilando mejor el puesto. Uno siempre está predispuesto para lo que el entrenador requiera y para siempre dar lo mejor de uno para el bienestar del equipo.

— El equipo ha venido de menos a más, al principio no les fue bien ni individual ni colectivamente

— Se han traído varios refuerzos y se han ido varios jugadores en posiciones claves y era una tarea difícil cubrir esos puestos. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero nosotros confiamos en el trabajo que realizamos en cada entrenamiento. Además teníamos la seguridad de que las cosas iban a mejorar, porque las condiciones y la calidad están, entonces lo único que faltaba era partidos y la suma de los cotejos nos ha dado la confianza. Hemos empezado a jugar de una manera que el profe quiere y la verdad es que nos están saliendo las cosas, estamos yendo por buen camino.

— ¿Este Tigre está para ser campeón en la Liga y llegar lejos en la Copa?

— El Tigre es un equipo grande, que siempre tiene que ser candidato a todo, así que con el trabajo al 100% y con humildad las cosas se van a ir dando. Estamos bien claros en los objetivos que nos hemos planteado y vamos a luchar para conseguirlos.

— ¿Cómo has tomado esta nueva convocatoria a la selección, ilusiona pensando en eliminatorias?

— Uno entrena para eso, para ser tomado en cuenta y estar presente en cada convocatoria, esperemos poder debutar, ser un buen aporte y seguir por este camino, que es lo que uno siempre desea.