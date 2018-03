Messi: “Queremos sacarnos el gustito y conseguir el Mundial”

El crack de la Argentina aseguró que el Mundial de Rusia es la obsesión del grupo de la Selección Argentina.

Lionel Messi dialogó en exclusiva con Marcelo Sottile para 90 Minutos de Fútbol y obviamente se expresó sobre el próximo Mundial que se disputará en Rusia en menos de tres meses.

Cuando le consultaron al diez de Barcelona por la “deuda” que tienen con la Selección reflexionó: “Creo que la deuda la tenemos con nosotros mismos, a la gente no le debemos nada. Nosotros dimos el máximo siempre. Llegamos a tres finales y no se dio porque dios no quiso”.

“Queremos sacarnos el gustito y poder conseguir el Mundial. Estar tan cerquita y no conseguirlo en ninguna de todas las oportunidades que tuvimos es una decepción para nosotros”, aseguró Messi.

Además afirmó sobre este Mundial de Rusia: “Sentimos que es ahora o nunca. Porque no hay otro más, hay que pensar que puede ser el último y tomarlo de esa manera”.

Fuente: foxsports.com.ar