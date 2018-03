¡Mira el peor autogol que verás en mucho tiempo!

Este portero hizo un error que no olvidará en mucho tiempo

Hay momentos que un futbolista no olvida, y eso es logrando una proeza o echando a perder una jugada y cuando eres portero, una falla se traduce sí o sí en gol.

Pero lo que les mostraremos hoy, es uno de los momento más trágicos para este guardameta, que cometió uno de los peores autogoles recordados en mucho tiempo… desde tiempos de Miguel Marín, quien seguro se vio reflejado en esta jugada.

Esto pasó entre Fasil Kenema y Welwalo Adigrat University en la liga de Etiopía. El portero tomó la pelota con tal fuerza, que a la hora de mandarlo a su defensa, se le quedó pegada la redonda y la mandó al fondo de las redes.

No te decimos más, miren la jugada:

Watch this surreal moment from this weekend’s Ethiopian Premier League match between Welwalo Adigrat & Fasil Kenema. Welwalo goalkeeper accidentally throws the ball into his own net, scoring the only goal in the match & giving their opponents all 3 points. #Ethiopiapic.twitter.com/LnZ2KdffBz

— Positively Ethiopian (@PositivelyEthio) 26 de marzo de 2018