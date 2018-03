Mirá lo que dijo Mojica tras ser borrado por ‘Tucho’

El capitán azucarero no quiso hacer polémica porque el director técnico de Guabirá, Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, lo dejó al margen de dos partidos. “Respeto la decisión del técnico”, afirmó el experimentado jugador.

Gualberto Mojica fue ‘borrado’ los dos últimos partidos de Guabirá. El técnico Víctor Hugo Antelo dijo que la ausencia del capitán es un tema futbolístico. “Mateo (Zoch) está muy bien y seguirá jugando, mientras yo siga”, apuntó el DT sobre el joven volante que ha ocupado el lugar del ‘Cabezón’, que el martes se pronunció al respecto. “A nadie le gusta estar fuera, pero respeto la decisión del entrenador”, indicó el referente.

Fue una sorpresa que el DT haya dejado al margen a Mojica, siendo que fue uno de los pilares de la buena campaña del año pasado, aunque el volante no quiso hacer drama de su situación. “No sé cómo tomarlo (su ausencia), tengo mucha experiencia, pero estoy triste porque no estoy jugando. Igual sigo trabajando porque me siento bien físicamente y debo esperar”, explicó Gualberto.

El receso puede ayudar

El ambiente azucarero no es bueno debido a los malos resultados que tienen al equipo en el último lugar del grupo A, del torneo Apertura.

Sin embargo, más allá del momento, el entrenador confía en que estos días de receso liguero (por los amistosos de la selección) servirán para que sus dirigidos puedan recuperar la motivación, pues el próximo encuentro será el 31 de este mes, ante Wilstermann.

