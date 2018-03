Morales, obligado a retornar al quirófano

El lateral derecho de Wilstermann no puede creer que después de casi siete meses de recuperación tenga que ser operado nuevamente por la misma lesión. El jugador le dijo adiós al torneo Apertura.

Con la voz quebrada y lamentándose, el lateral derecho de Wilstermann, Omar Morales, confirmó que nuevamente sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Será intervenido quirúrgicamente, pero aún no se ha definido el lugar ni la ciudad, ya que debe sostener una reunión con el cuerpo técnico y médico del club. Su recuperación demandará hasta seis meses.

Después de que le realizaron una resonancia magnética, Morales recibió la dura noticia. “Me volví a romper el ligamento que ya me habían operado, el cruzado”, contó a DIEZ, desde Cochabamba. Se estaba entrenando hace tres semanas y el domingo ingresó en el segundo tiempo cuando su equipo le ganó a Bolívar (4-2), pero se lesionó y tuvo que salir antes de tiempo.

Omar estuvo alejado de las canchas durante casi siete meses por la misma causa. “Son situaciones muy delicadas, me siento frustrado porque en Cochabamba la hinchada me apoya bastante, pero la paciencia tiene un límite. Esperaron siete u ocho meses para que vuelva a jugar y desgraciadamente me pasa esto”, se lamentó.

“Es como volver a comenzar. Lo voy a hacer de la mejor manera para estar pronto en las canchas”, expresó Morales. El torneo se le terminó y ahora solo piensa en su recuperación. “Lo que más quería era retribuir el cariño que había recibido”, dijo.

La pesadilla

Morales ingresó en lugar de Alejandro Meleán, en el minuto 60 del partido que se disputó en Sacaba. La lesión ocurrió cuando intentó ir a marcar a un rival. “Sentí que se rompió algo cuando frené y después vino el dolor. “Me lesioné solo”, recordó.

Minutos después quería volver al campo de juego, pero el cambio ya estaba hecho. Su lugar fue ocupado por Jorge Ortiz. “No se me cruzaba por la cabeza que sea la misma lesión”, concluyó.

Antecedente

El jugador nacional fue operado el 17 de agosto de 2017 de la misma lesión. La sufrió en el partido de vuelta del aviador ante el Atlético Mineiro por la Copa Libertadores 2017.

