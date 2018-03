Mucho patriotismo y esperanza en desfile cívico por el Día del Mar

La urna donde descansan los restos del héroe Eduardo Abaroa, fue llevada hasta la plaza del mismo nombre. A media mañana, el presidente Morales dará un mensaje sobre la demanda marítima

La población entonó la Marcha Naval mientras presenciaba el paso de los restos de Abaroa

El Deber / Miguel Ángel Melendres

Con el grito eufórico de “Mar para Bolivia”, la población nacional dio inicio a la celebración de los actos por el Día del Mar con la atención puesta en los alegatos orales dentro de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Holanda), donde se demandó a Chile para que cumpla sus promesas de una salida al océano Pacífico.

Coloridas formaciones estudiantiles durante la mañana y más tarde, el desfile cívico militar con la presencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y su Gabinete ministerial, abrieron esta celebración que se prolongará hasta hoy, con el mensaje presidencial sobre la temática.

“Chile eludió referirse al origen del problema y el origen del problema es la invasión a Antofagasta en 1879. Si no había invasión no había ningún tema pendiente con Chile, si no había invasión no había esta demanda”, adelantó ayer el primer mandatario en La Paz, tras concluir la primera jornada de la presentación de sus alegatos orales.

El desfile de teas

Luego de cargar la urna con los restos del héroe del Pacífico, Eduardo Abaroa, en una carreta militar en la Iglesia San Francisco, el desfile bajó por la avenida Santa Cruz, para pasar por El Prado, subir la avenida Landaeta y con nuevo aliento, encaminarse hacia la plaza Abaroa, por la avenida 20 de Octubre.

Fueron 15 cuadras acompañando la urna escoltada por cuadrillas de la Armada, el Ejército, los Colorados de Bolivia y la Caballería Militar.

Miles de personas se congregaron en las aceras, a lo largo de todo el recorrido del desfile. La mayoría de ellos, gritaban “Mar para Bolivia”, aunque no faltaron grupos que aludieron los resultados del 21 de febrero y recordaron al mandatario que “Bolivia dijo no”. Mientras tanto, Morales hacía caso a la gente que lo aplaudía y hacía loas por la reivindicación marítima.

Varios uniformes de policías y militares que se dieron cita en el desfile olían a nuevo. La seguridad del presidente fue estricta a la hora de controlar que periodistas y otros ciudadanos se acerquen a la columna de autoridades.

A pocos pasos de la Caballería, Virginia Quispe, armada de un recoge basura y una escoba, se concentraba en los nueve corceles para barrer sus desperdicios para que no afecten el paso del desfile.

Actividades para hoy

Desde las 8:00 de hoy, las instituciones públicas realizarán su ofrenda floral a los pies de la estatua de Abaroa, en el centro de la plaza del mismo nombre.

A las 10:30, Morales hará lo propio y dará inicio a la iza de la bandera con el Himno Nacional. Después se realizará el encendido de la llama votiva que seguirá el Canto a Abaroa.

En el acto central, el presidente Evo Morales dará un mensaje a la nación, respecto al tema marítimo.

El año 2011, en esta misma plaza, Evo Morales anunciaba al país la presentación de una demanda legal contra Chile en instancias internacionales. Más tarde, en 2013, se plasmaría en un documento oficial ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.