Muere una de las trillizas por falta de incubadora en la Maternidad

Santa Cruz.- Las tres niñas nacieron el domingo y su estado era delicado. Esta mañana una de las menores no resistió y falleció ante la falta de una incubadora en la Maternidad Percy Boland. La familia pide ayuda para sepultarla.

Red Uno Bolivia.- El delicado estado de salud sumado a la falta de una incubadora en la maternidad Percy Boland, derivó en que la menor de las trillizas no resistiera y falleciera la mañana de este jueves.

La alegría de la madre se dio el domingo con el nacimiento de sus tres hijas que llegaron al mundo con siete meses. Valentina era la menor de las trillizas, sin embargo, la falta de una incubadora en la maternidad para que la menor pueda evolucionar sus órganos por su prematuro nacimiento, hizo que la familia busque otras opciones pero con un alto costo económico que era imposible cubrir.

“Rompió la bolsa el sábado en la noche y nacieron en la mañana de este domingo. No había incubadora en la maternidad y nos movilizamos a una clínica pero no podíamos cubrir esos gatos. Es muy doloroso para nosotros, le pusimos sangre pero no resistió porque era muy pequeñita la niña”, contó entre lágrimas uno de sus familiares a Red Uno de Bolivia.