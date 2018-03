Muñoz: Me sorprendió que se refirieran al presidente Pinochet, eso es una falta de respeto

El ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Foto: Agencia Uno

En los alegatos, Bolivia argumentó que incluso en el gobierno de Pinochet se dio un acuerdo para buscar una solución al conflicto marítimo.

El excanciller y miembro de la delegación chilena en La Haya, Heraldo Muñoz, manifestó que quedó sorprendido cuando el jurista Antonio Remiro Brotons, como parte los alegatos bolivianos, se refirió como “presidente” al dictador Augusto Pinochet (1974-1990), pues a su juicio es una falta de respeto para la delegación chilena al tener integrantes que fueron víctimas de la dictadura de éste.

“Me sorprendió que se refirieran al presidente Pinochet y que hablaran del general Banzer, yo creo que esa es una falta de respeto a muchos miembros de la delegación que fueron víctimas de la dictadura y referirse en esos términos al general Banzer, pero al presidente Pinochet es algo que no ha pasado desapercibido, aunque es un detalle, un detalle que no es significativo, pero que no deja de llamar la atención”, declaró Muñoz en un contacto con el portal chileno 24 Horas.

Brotons hizo referencia a Pinochet para argumentar que incluso durante la dictadura hubo un acuerdo para negociar una salida soberana al mar para Bolivia. “Pinochet reconoce que Chile a través de un proceso de negociación cedería costa marítima a Bolivia”, indicó.

El 8 de febrero de 1975, los gobernadores de facto Augusto Pinochet y Hugo Banzer, acordaron encontrar soluciones al enclaustramiento que afecta a Bolivia, en un acto donde se dio el denominado “abrazo de Charaña”. Sobre esa base, Chile ofreció a Bolivia la cesión de una costa marítima soberana ubicada al norte de Arica, unida al territorio boliviano a través de un corredor soberano.

Página Siete Digital / La Paz