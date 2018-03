“No es drama para nosotros”: Muñoz resta importancia a presencia de ex Mandatarios bolivianos en alegatos contra Chile en La Haya

El ministro de Relaciones Exteriores manifestó que “el Presidente Morales puede llevar, como parte de su delegación, a quien él estime conveniente”.

SANTIAGO.- Durante la tarde de este jueves, el canciller Heraldo Muñoz se refirió a la invitación que el Presidente Evo Morales hizo a ex Mandatarios del Bolivia a sumarse a la comitiva que acompañará el inicio de los alegatos orales de la demanda boliviana en contra de Chile en La Haya.

“El Presidente Morales puede llevar, como parte de su delegación, a quien él estime conveniente, y si él decide invitar a ex presidentes, ex cancilleres o a quien sea, no es mayor drama para nosotros“, aseguró Muñoz.

Según información publicada por medios locales, hasta el momento los ex presidentes Carlos Mesa, Guido Vildoso y Jaime Paz Zamora ya confirmaron su asistencia a los alegatos que se inician el próximo 19 de marzo.

En ese sentido, el canciller chileno aseguró que “el nuevo Gobierno, cuando sea canciller Roberto Ampuero, decidirá con el Presidente Sebastián Piñera quiénes van a conformar la delegación chilena“.

Asimismo, durante la jornada se concretó la segunda reunión entre Heraldo Muñoz y el futuro canciller Roberto Ampuero, en la que según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores abordaron “principalmente el caso Obligación de Negociar acceso al Océano Pacífico, que enfrentan Chile y Bolivia en La Haya”.

“Tuvimos la oportunidad de expandir la comunicación, la información sobre otros temas de la agenda de la política exterior de Chile”, detalló el ministro.

