No, no es chiste; estos productos realmente existen

Una almohada de un gato peludo sin cabeza

Todos los años, el Día de los Inocentes en EE.UU. (April Fools’ Day, que se celebra el 1 de abril) nos presenta con un campo minado de productos de mentiras. Pero no es necesario recurrir a las bromas y los chistes para encontrar artículos realmente extraños que sean totalmente reales.

Mira esto por ejemplo: es una almohada, pero también es un gato. Y no tiene cabeza ni piernas. Pero la cola se mueve. Suena como una broma ¿verdad? Pues no lo es. El Qoobo de la empresa Yukai Engineering es una almohada peluda, felina y sin cabeza, que no tiene que ser alimentada, entretenida o llevada al veterinario. A pesar de la descripción, es sorprendentemente encantador.

El lanzallamas de Elon Musk

Puede ser difícil saber cuándo Elon Musk está bromeando o diciendo cosas en serio, pero el dueño de SpaceX y Tesla presentó hace poco un lanzallamas de su Boring Company. Los lanzallamas son una referencia a la película de parodia de ciencia ficción Spaceballs y se agotaron rápidamente cuando salieron para pedir por adelantado a principios de 2018.

El destapacaños del emoji de la popó

Sí, es el emoji de la popó, es un destapacaños y se llama Poop Emoji Plunger. Este pistón empezó como un proyecto en Kickstarter pero luego fue hecho realidad por la gente de Squatty Potty.

Taxis voladores

quí hay una mezcla interesante. Combina al cofundador de Google, Larry Page, con una flota de taxis autónomos voladores y llévalos a Nueva Zelanda. En marzo de 2018, la compañía secreta de Page, Kitty Hawk, anunció su intención de implementar taxis de vuelo eléctricos en Nueva Zelanda en solo unos pocos años.

Todo esto suena un poco de ciencia ficción, pero Kitty Hawk habla en serio.

Esta almohada de avestruz

Esconderse del mundo es tan simple y extraño como meter la cabeza y las manos en esta almohada de avestruz. Es una creación que parece totalmente extraña, pero en realidad fue el tema de un proyecto Kickstarter muy popular. La original Almohada de Avestruz (Ostrich Pillow) incluso engendró un hermano menor, una lamparita nocturna llamada Ostrich Pillow Light.

Unos zapatos para pedir una pizza

Normalmente, no querrás que tus pies tengan nada que ver con tu pizza. Pero los zapatos para pedir pizzas de Pizza Hut, son tan extraños como reales.

El gigante de la pizza originalmente creó los zapatos como un truco de marketing y luego entregó un diseño actualizado para 2018 que también te permite poner pausa en tu televisor.

Una armadura para gatos

Da rienda suelta al lado salvaje de tu gato con este traje imprimible en 3D de armadura de batalla felina de Print That Thing. La armadura seguramente infundirá terror en los corazones de los ratones locales. Solo necesitas descargar el diseño e imprimirlo por ti mismo.

Un cortador de vello nasal en tu teléfono

Siempre llevas contigo tu teléfono inteligente, ahora considera agregar un cortapelos de la nariz a tu arsenal de gadgets. Este extraño dispositivo de aseo personal proviene del minorista japonés Thanko. Funciona con teléfonos Android y Apple, y sí, existe.

Un bozal para tu oficina

El Hushme es un equipo Bluetooth muy especial. Tiene un dispositivo similar a un bozal que se adapta a tu boca para amortiguar tus conversaciones. Es como una versión superportátil del Cono de Silencio del Súper Agente 86. Hushme ha sido un éxito de crowdfunding que podría encontrar un hogar en oficinas abiertas donde lo mejor es mantener a raya el ruido.

Ketchup en rebanadas

Fuente: cnet.com