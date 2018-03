Nota revela que MAS reconoció a Barrientos como jefe de bancada

Diputados de UD presentaron al pleno dos listas. Los críticos proponen a Barrientos como jefe de bancada; mientras que los disidentes, a Norman Lazarte.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño (MAS), reconoció, en febrero pasado, a su par de la oposición Gonzalo Barrientos como jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD).

Así lo confirma la nota CITE: PRES. Nº 006/2018-2019, una hoja con membrete de la Cámara de Diputados, en la que se observa la firma de la presidenta de esa cámara. En la carta, Montaño pide a “Gonzalo Barrientos Alvarado, jefe de bancada – UD”, designar a un diputado para asistir a los actos protocolares por el aniversario del departamento de Oruro.

La diputada Montaño envió la nota días después de la polémica por las listas que presentaron dos bandos de UD, los críticos al gobierno y los disidentes.

Los críticos proponen a Barrientos como jefe de bancada, mientras que los disidentes sugieren a Norman Lazarte. Esa situación provocó que se declare un cuarto intermedio hasta que los legisladores de oposición lleguen a un acuerdo.

En criterio de Barrientos, hay un reconocimiento del MAS y, por tanto, la presidenta Montaño debe instruir al oficial mayor de Diputados la entrega inmediata de las oficinas de la bancada a los legisladores de UD.

“Todos los opositores de UD no tenemos dónde trabajar, nos tienen en la calle, el oficial mayor no nos entrega las oficinas. Hay muchas cosas que tenemos que hacer”, expresó Barrientos, quien dijo que mientras tanto instalarán sus oficinas en el hall de la Asamblea Legislativa.

Barrientos, acompañado de sus colegas Lourdes Millares y Rose Marie Sandoval, entre otros, pegó a un costado del hall de la Asamblea Legislativa un letrero de cartón en el que se leía “Bancada de Unidad Demócrata de Diputados”.

En ese espacio también instalaron asientos de metal, donde tomó posesión el diputado Barrientos.

La primera visita que recibió el legislador, en sus oficinas “al aire libre”, fue la del senador Óscar Ortiz, además de otros.

“La atención será desde las 9:30 hasta las 12:00; por las tardes, desde las 16:00 hasta las 18:00.

Esperamos a todos los bolivianos en nuestra oficinas para escuchar sus inquietudes y preocupaciones”, convocó Barrientos.

Ante el reclamo del opositor, el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, manifestó que por la disputa interna de la oposición no se concretó la entrega de los ambientes.

De acuerdo a Millares, la negativa del MAS, de entregar oficinas a UD, responde a una represalia, porque los legisladores de oposición instalaron un piquete de huelga de hambre en ambientes del Legislativo contra el Código del Sistema Penal, que posteriormente fue abrogado por el presidente Evo Morales.

Sandoval lamentó la posición del oficialismo. Dijo que la “no entrega está negando el derecho al trabajo”, que garantiza la Constitución, a más de una decena de personas. “Los sueldos de esos funcionarios se están revirtiendo, a ello se debe agregar que no se presentó el POA para este año, no se puede hacer ningún trámite administrativo, los diputados no tenemos dónde trabajar”, señaló Sandoval.

Fuente: paginasiete.bo