Nueva estafa de WhatsApp: no, Heineken no regala cerveza gratis

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más utilizado en el mundo. La aplicación de Facebook es una herramienta instalada en cientos de millones de dispositivos y por ello es habitual que cada cierto tiempo aparezca alguna estafa de WhatsApp. ¿La última? Un mensaje descubierto por los compañeros de BeTech donde supuestamente Heineken regala barriles de cerveza. Y nos tememos que este chollo no es más que otro timo.

Como os decíamos, no es la primera vez que aparece alguna que otra estafa de WhatsApp. Nadie regala cuentas gratis de Netflix ni Spotify se podrá utilizar de forma gratuita entrando en una página web. Y lo mismo pasa con el nuevo bulo del servicio de mensajería instantánea en el que nos prometen barriles gratis de Heineken a través de WhatsApp.

Así es el nuevo timo de WhatsApp: Heineken regala barriles de cerveza gratis

En este caso, el nuevo timo de WhatsApp consiste en que supuestamente Heineken está sorteando cuatro barriles de cinco litros de edición limitada a través de una página web en el que tienes que rellenar una serie de datos.

Aunque la página web a la que nos redirige el link de la estafa de WhatsApp con Heineken parece real, ya que tiene incluso comentarios de personas en Facebook, no es más que un timo.

ALERTA #phishing Hay un mensaje en #WhatsApp donde dicen que regalamos cerveza gratis, es ¡falso! #NoPiques — Heineken España (@Heineken_ES) March 7, 2018

Para empezar al ver la página web vemos que no se trata de una web segura al no tener configuración HTTPS por lo que queda claro que Heineken no ha publicado esta oferta realmente.Incluso la compañía cervecera ha publicado un mensaje a través de su perfil en Twitter avisando de esta estafa de WhatsApp y que no conocen quién es el responsable de este timo.

Y es que el gran problema llega con el hecho de que, si pulsas sobre el enlace, de forma automática enviará el mismo mensaje a vuestros contactos para conseguir más datos de forma ilegal estafando a los usuarios del servicio de mensajería instantánea de Mark Zuckerberg.

Lo mejor es que, si os llega este mensaje, aviséis a la persona de que es una nueva estafa de WhatsApp y directamente lo borréis o lo ignoréis. Nosotros ya os hemos avisado: por desgracia realmente Heineken no regala cerveza gratis a través de WhatsApp.

7 marzo 2018 a las 18:15

Fuente: movilzona.es