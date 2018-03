Observatorio latinoamericano pregunta: ¿Quién financia a las empresas chinas en Bolivia?

El investigador Juan Pablo Neri plantea que corresponde a la Embajada de China en Bolivia detallar la lista de todos los contratos de las empresas chinas, especificar la fecha de su firma, el período de ejecución de su contrato, y la fuente exacta de su financiamiento.

Banderas boliviana y china. Foto: ANF

La Paz, 29 marzo (ANF).- El Observatorio de Inversiones Latinoamericanas a través de su investigador Juan Pablo Neri lanzó la pregunta: ¿Quién financia a las empresas chinas en Bolivia?, luego que el embajador de la República Popular de China en Bolivia, Liang Yu, afirmara que la deuda con el país asiático alcanza a sólo $us 609 millones, pero que el monto por los contratos de las empresas chinas con el Estado boliviano llegan a $us 7.000 millones.

En un reciente artículo, el académico Neri Pereyra analiza el alcance de las recientes declaraciones del embajador Liang Yu, en una extensa entrevista con ANF y destaca que el diplomático aclaró correctamente que el saldo de la deuda externa de Bolivia con China es de sólo 609 millones de dólares. “Sin embargo, introdujo una serie de dudas e interrogantes cuando afirmó que actualmente el valor de contrato de los proyectos efectuados por las empresas chinas alcanza a casi 7.000 millones de dólares”, afirma.

El investigador plantea que si las empresas chinas tienen contratos por 7.000 millones de dólares y el saldo de la deuda externa es de sólo 609 millones de dólares, la pregunta inmediata es: “¿quién está financiando el resto de los 7.000 millones de dólares que tienen en contratos las empresas chinas?”.

El Observatorio explora tres posibles respuestas: a) los propios chinos a través de inversiones directas, b) el Estado de Bolivia a través de recursos propios y endeudamiento externo con otros acreedores no-chinos, o c) la cifra de casi 7.000 millones de dólares es una equivocación.

Para aclarar la situación, el académico plantea que corresponde a la Embajada de China en Bolivia detallar la lista de todos los contratos que tienen las empresas chinas, especificar la fecha de su firma, el período de ejecución de su contrato y la fuente exacta de su financiamiento.

El embajador Liang Yu en la entrevista con ANF aclaró que la deuda externa de Bolivia con China no asciende a $us 7.000 millones como varios medios de prensa reportaron, sino a 609 millones de dólares.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB) -afirmó el diplomático- hasta noviembre del año 2017, la deuda total de Bolivia con China alcanzó a 609 millones de dólares, lo que representa el 6,6% de la deuda externa total de Bolivia.

Al respecto, el investigador señala que la cifra de los 609 millones de dólares es correcta y se refiere al saldo de la deuda externa desembolsada por China. “Si tomamos en cuenta la deuda externa contratada aun no desembolsada a noviembre del 2017, esta cifra subiría a 1.615 millones de dólares, pero jamás a 7.000 millones de dólares”, cita en su análisis.

Liang Yu insistió en aclarar “recientemente algunos medios de comunicación están promoviendo que el monto total de la deuda externa de Bolivia con China alcanzó a más de 7.000 millones de dólares, y la parte china prometió proporcionar a Bolivia un paquete de 7.500 millones de dólares de financiamiento. Los reportajes mencionados no son verídicos ni responsables”.

Pero además, según el académico, el diplomático puso en entredicho varias de declaraciones de autoridades del Gobierno cuando aclaró que: “China nunca ha dado la promesa de ofrecer a la parte boliviana un paquete de $us 7.500 millones de crédito”.

Juan Pablo Neri sostiene que la declaración del Embajador chino es clara, contundente y lapidaria para los ministros que afirmaban que habían conseguido una línea de crédito de 7.500 millones de dólares de la China, pero también aclara que “Sin embargo, cuando Liang Yu intentó explicar de donde aparece la cifra de los 7 mil millones de dólares, ´se metió en honduras´ como popularmente se dice”.

“La situación verdadera es la siguiente: primero, actualmente, el valor del contrato de los proyectos efectuados por las empresas chinas alcanza a casi $us 7.000 millones de dólares, lo que es diferente a que la deuda externa de Bolivia con China alcance a este monto”. En otras palabras, no hay deuda externa de $us 7.000 millones, no hay línea de crédito de $us 7.500 millones, pero si existen empresas chinas que tendrían contratos en Bolivia por casi $us 7.000 millones”, asevera el investigador.

La afirmación del diplomático de China se reafirmó en otra parte de la entrevista cuando dijo que “En la actualidad aproximadamente 60 empresas chinas operan en Bolivia, y el valor de contrato de los proyectos alcanza a casi 7.000 millones de dólares”.

“Como reza el viejo proverbio francés: el que explica, se complica”, apunta el investigador y concluye que el embajador Liang Yu al aclarar el tema de la deuda externa abrió una gran interrogante: ¿De dónde viene el financiamiento de los contratos que tienen las empresas chinas en Bolivia?.

Según palabras del propio Embajador, la totalidad de los contratos con el Estado no pueden ser financiados a través de los créditos chinos, ya que el saldo actual de la deuda externa con China apenas suma los 609 millones de dólares. “¿Será que la mayoría de las empresas chinas están viniendo a invertir su propio dinero en Bolivia y no dependen de los créditos chinos?” cuestiona el académico.