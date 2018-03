Ocampo enfocada en Cocha 2018

Atletismo. Quiere repetir la final de los Bolivarianos de Santa Marta 2017. Este es su último año como juvenil. Es considerada la mujer más rápida de Bolivia.

Estuvo a punto de dejar el atletismo porque los resultados no llegaban y los problemas de índole personal eran en ese momento más grandes que cualquier satisfacción deportiva, sin embargo, un cambio de chip, su perseverancia y el deseo de superarse en su deporte la sacaron de ese “obscuro” lugar y la convirtieron en la mujer más rápida que tiene Bolivia en la actualidad. Carolina Ocampo Braca ostenta el récord juvenil en los 100 metros planos con un tiempo de 11 segundos y 99 centésimas, está a poco de romper la marca nacional de mayores impuesta por la cochabambina Lesly Arnez (11s90c) y de poner su nombre en la historia del atletismo boliviano, además ya consiguió la clasificación a los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018.

Cuando tomás el control de tu vida las cosas cambian. El 2107 fue un año crucial para Ocampo ya que pensó en dejar el atletismo. “En el Gran Prix Julia Iriarte y Mario Paz toqué fondo en mi carrera, no me salió nada, los resultados fueron pésimos. Tenía varios problemas en mi vida que no me dejaban ni concentrarme. Ahí pensé seriamente en dejar el atletismo”, comentó Carolina. Si a los 13 años ya competía con varones en el colegio y no había quien la alcance, esos dotes naturales –heredados por una madre atleta– se pondrían en entredicho en ese momento de su vida. “Fue ahí que encontré a Ariel, mi sicólogo deportivo, me ayudó mucho en mi recuperación con mi mentalidad, mi autoestima, mi deporte”, agregó la atleta. El GP Julia Iriarte y Mario Paz se desarrollaron en abril de ese año, con sicólogo incluido en agosto destronó una marca que estuvo 40 años en el atletismo boliviano en el Campeonato Nacional U23 en Oruro. “Sentí que algo en mi se desprendió cuando competí en la final, quedé tan cansada que no tenía ganas de nada, no me di cuenta que por el parlante habían anunciado mi tiempo de 11s99c. Voy a las graderías y mi entrenadora me dice que batí el nuevo récord”, señaló Ocampo.

Con la mira en la final. Además del Mundial Juvenil en Finlandia en junio, la velocista tiene como campeonato importante de la temporada los Juegos Suramericanos en mayo y espera repetir la final que logró en los Bolivarianos de Santa Marta en 2017. “Yo fui la menor de todas las corredoras, tengo 19 años y la que ganó tiene 25. Así estuve en la final. Quiero hacer eso de nuevo y estoy entrenando fuerte”, comentó Carolina.

1er Año

Cursa la carrera de Diseño Industrial en la universidad estatal.

