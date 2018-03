Occidente cierra filas contra Vladimir Putin

Más de 100 diplomáticos rusos van a ser expulsados de una veintena de países, desde Estados Unidos a España. Ésa es la reacción de los aliados de Gran Bretañaal intento de envenenamiento del ex espía ruso –que trabajaba para los británicos– Sergei Skripal y su hija, Yulia, con un producto químico en Gran Bretaña, presuntamente llevada a cabo por los servicios secretos rusos. Se trata de la mayor respuesta -en cuanto a envergadura y coordinación- llevada a cabo contra un país en tiempo de paz, muy por encima de las crisis diplomáticas de los peores tiempos de la Guerra Fría entre la Unión Soviética -cuya heredera, para muchos, es Rusia- y Estados Unidos. Moscú va a responder a la decisión, que ahonda en el aislamiento del régimen de Vladimir Putin, aunque no incluye sanciones económicas.

Aunque ya desde el fin de semana se esperaba una reacción al intento de asesinato contra Skripal y su hija, llevado a cabo el 4 de marzo utilizando un agente químico -lo que abre la puerta a considerarlo como un atentado terrorista con armas químicas- las dimensiones de la respuesta han excedido las previsiones. Sobre todo, por la coordinación internacional y por la magnitud de las medidas en EEUU. Ese país expulsa a 48 diplomáticos de la embajada rusa en Washington, y a otros 12 de la representación permanente de Moscú ante las Naciones Unidas. Además, el consulado ruso en la ciudad de Seattle será cerrado.

La Casa Blanca no ahorró en retórica. Según los portavoces del presidente estadounidense, Donald Trump, los expulsados son “oficiales de inteligencia” (o sea, espías), y el consulado va a ser cerrado “debido a su proximidad a una base de submarinos y a Boeing”, en referencia al fabricante aeronáutico que tiene una serie de plantas en esa ciudad. Aún más dura fue la embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, a la que se considera muy cercana a Trump. “Aquí, en Nueva York, Rusia utiliza Naciones Unidas como un refugio seguro para llevar a cabo actividades peligrosas dentro de nuestras fronteras”, dijo en un comunicado en el que afirmaba que, con las expulsiones, “EEUU y muchos de nuestros amigos mandamos un mensaje claro de que no vamos a tolerar la mala conducta rusa“.

Una reivindicación de la OTAN

Precisamente, el componente simbólico de la medida no se le escapa a nadie. Las expulsiones han sido coordinadas con la práctica totalidad de los miembros de la OTAN y de la UE, y en ellas también participa Ucrania, un país que ha visto parte de su territorio –la península de Crimea– anexionada por Rusia después del derrocamiento del gobierno favorable a Moscú en 2014, y que afronta una rebelión alentada por Moscú en la parte de su territorio limítrofe con Rusia. Donald Trump ha cambiado su posición hacia Ucrania desde que llegó a la presidencia, y de defender la anexión de Crimea ha pasado a autorizar la entrega a Kiev de misiles antitanque y rifles para francotiradores que previsiblemente serán utilizador para hacer frente a las milicias prorrusas.

Así pues, no sólo se trata de mostrar dureza frente a la presunta agresión de Moscú. También, en cierto sentido, es una celebración de la OTAN, la alianza militar y política cuya existencia el propio Trump había puesto en cuestión en la campaña electoral. Para la primera ministra británica, Theresa May, es un triunfo, en un momento en el que está bajo una tormenta por su presunta incapacidad para lograr un acuerdo para la salida de su país de la UE que no sea una cascada de concesiones a Bruselas, y con la oposición al Brexit afirmando que el Reino Unido va a perder definitivamente su influencia en el mundo cuando la ruptura se formalice.

Trump se distancia de Putin

Finalmente, las expulsiones anunciadas ayer tienen un componente de política interna en Estados Unidos, donde Trump ha sido muy criticado por su actitud contemporizadora hacia Moscú, en especial después de su llamada por teléfono para felicitar a Vladimir Putin por su reelección como presidente hace dos semanas. Trump contactó con Putin a pesar de que su equipo de seguridad nacional le había pedido que no lo hiciera, y no planteó al presidente ruso la cuestión de las presuntas irregularidades masivas que se habrían producido durante las elecciones. Preguntada acerca de por qué Trump no había comentado nada al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se limitó a decir que “no nos corresponde dictar las normas de otros países”. Sin duda, tan respetuosa actitud va a ser puesta a prueba en las elecciones presidenciales de Venezuela, el 20 de mayo.

En la UE, las medidas han sido más moderadas, con la mayoría de los países expulsando entre 2 y 4 diplomáticos. Canadá también ha decidido echar a 4 representantes rusos y, además, negar la acreditación a 3 que todavía no han llegado a la embajada de Ottawa.

Sin embargo, ningún país ha optado por sanciones económicas. Ni siquiera la propia Gran Bretaña, como revela el hecho de que inversores basados en Londres adquirieran el 50% de la emisión de deuda pública llevada a cabo la semana pasada por la Federación Rusa. Las sanciones impuestas tras la anexión de Crimea sólo afectan a bancos y a empresas energéticas, no al Estado ruso, que sigue necesitando los mercados financieros de Occidente para financiarse. La UE, que se había negado la semana pasada a culpabilizar directamente a Moscú del ataque a Skripal, tampoco ha reducido su dependencia del gas natural ruso, que es clave para países como Alemania y Polonia.

